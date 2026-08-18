Închide Ilie Bolojan supermarketurile din România, la 18:00, în criză energetică? ”În Italia, la 16:00, era închis peste tot”

Imagine cu un coș de cumpărături într-un supermarket. Foto: Pixabay

Închiderea supermarketurilor la ora 18:00 ar putea reduce consumul de energie în orele de vârf, însă măsura este contestată din perspectiva eficienței sale.

Politologul Aurelian Giugăl și sociologul Bogdan Bucur au fost invitații lui Val Vâlcu la "Interviurile DCNews", unde au discutat despre posibilitatea unui program redus la supermarketuri în contextul crizei energetice și dacă ar aduce rezultate notabile.

"Eu poate am o perspectivă mai neagră, mai pesimistă"

Val Vâlcu: "La final de vară ne așteptăm la facturi mari. Ele se vor simți peste o lună sau două. Omul merge la supermarket pentru că el știe că e mai ieftin cu un leu, doi sau zece. Totuși, pentru că supermarketurile funcționează la ora de vârf a facturării curentului electric, intervalul 18:00-22:00, plătim cu toții de două sau de trei ori mai mult decât am economisit mergând la supermarket. Ar accepta aceste structuri să închidă la 18:00 pe perioada de criză energetică"? (...) Va avea curaj premierul, dacă se amplifică această criză energetică, să le ceară lanțurilor de magazine de la noi să închidă la 18:00"?

Aurelian Giugăl: "Ține și asta de un fel de inegalitate, de o asimetrie între ceea ce înseamnă capitalismul central și periferiile lui unde business-ul se simte bine. Aici îți poți ține forța de muncă până la ora 22:00 sau până la 23:00 dacă sunt superiori. Eu îmi amintesc când am fost la Roma în 2015. Într-o vineri m-am dus la supermarket după ora 16:00. Era închis peste tot. În căminul unde stăteam apa nu era potabilă. Pur și simplu a trebuit să mă coc de sete, să trec peste și să beau din apa aia clocită de la chiuvetă. Nu găseam nimic deschis pe nicăieri. Nu am găsit nici măcar un butic în suburbia Tor Vergata ca să pot să-mi iau măcar o apă să beau".

Val Vâlcu: "Noi suntem o națiune iubitoare de shopping. Au fost proteste ale clienților unde strigau supărați 'cum să închideți supermarketurile'? O să încerce premierul să facă și asta?

Bogdan Bucur: "Eu poate am o perspectivă mai neagră, mai pesimistă. Nefăcând nimic, viața te cam duce în prăpastie. Nu văd în soluția asta de vară o rezolvare reală, chiar dacă eu aș fi de acord cu măsura. Nu mi se pare nimic scandalos. E un consum mare dacă aduni toate supermarketurile din România. Pe de altă parte, hai să fim corecți. Nu înseamnă că dacă închizi supermarketurile la ora 18:00 închizi și frigiderele. Nu ai cum, pentru că deteriorezi mâncarea și băuturile. Ele toate vor produce. Întreruperea programului la ora 18:00 față de ora 22:00 foarte probabil înseamnă, și încerc să intuiesc acum din experiență și din fler, un consum scăzut cu 15% sau 20%. În mare parte vorbim de becuri și case de marcat. În rest, toate celelalte lucruri care sunt înalt consumatoare de energie vor continua să funcționeze. Toate vitrinele frigorifice vor rămâne în priză. Toată șandramaua va continua să consume și peste noapte".

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