”Miracolul prosperității” din București. Sociologul Bucur: De ce își permite Capitala să dea 1 miliard de euro pe panseluțe

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Bucureștiul dă pe panseluțe un pic mai puțin decât ne costă toată cultura din România. Sociologul Bogdan Bucur vine cu explicații despre motivul pentru care banii sunt, efectiv, tocați.

Politologul Aurelian Giugăl și sociologul Bogdan Bucur au fost invitații lui Val Vâlcu la "Interviurile DCNews", unde au discutat despre criza din energie, dar și despre modul în care sunt cheltuiți banii publici, respectiv marea risipă din administrație. Bogdan Bucur a vorbit despre ceea ce a numit "miracolul prosperității", mai exact despre sumele considerabile alocate unor activități care nu aduc beneficii reale.

Bogdan Bucur: "În ciuda faptului că în România toți ne pricepem la toate, eu nu sunt specialist în energie. Nici nu mi-am propus să devin, cum reușesc unii dintre politicienii noștri. Pe de altă parte, politica, ca multe alte lucruri, este o invitație la impostură cumva. Iertați-mă, dar dacă ești politician de carieră, ți se întâmplă în viață să ți se ofere o posibilitate. Exercitarea unei anumite funcții politice îți aduce astfel de drumuri, pe posturi unde nu te pricepi. Se întâmplă în multe formule democratice. Adesea cel care ocupă un portofoliu nu este cel dintâi specialist în zona respectivă. E doar o constatare. România are câteva probleme structurale și nu știu dacă va reuși să rezolve. Una dintre ele, care ține de natura efectivă a exercițiului democratic în această țară, care atinge cote înalte de populism și propagandă deșănțată, este lipsa investițiilor temeinice în ceea ce, de fapt, nu se vede. Ceea ce nu se vede sunt, sub denumirea generică, diferite tipuri de infrastructuri".

1 miliard de euro pentru panseluțele din București

Val Vâlcu: "E pas cu pas, ca să cităm din clasici (ironie, Klaus Iohannis n.r.). Ei ne vorbesc de investiții temeinice. Nu se plantează un rond de flori sau nu se pune un coș de gunoi fără studiu de fezabilitate. Ce fac studiile astea? Îți trebuie un studiu ca să demonstrezi că la Cernavodă e nevoie de apă pentru răcire"?

Bogdan Bucur: "De acord, dar trebuie să fac un amendament. Noi alocăm în municipiul București, pe 5 ani, o sumă care a fost calculată de către colegii dumneavoastră pentru plantat panseluțe, tuns iarba și replantat copaci, și anume un miliard de euro. Asta înseamnă 200 de milioane de euro anual, ceea ce înseamnă primăria Capitalei și primăriile de sector, exclusiv pentru ceea ce am spus. Dacă nu vedem panseluțele nou plantate, iarba perfect tunsă și replantarea de copaci, că noi le vedem pe aceleași, trebuie să știm că cheltuie în medie 200 de milioane de euro pentru așa ceva. O astfel de sumă înseamnă cu 100 de milioane mai puțin decât Ministerul Culturii".

Tot ce înseamnă opere, teatre, filarmonici în această țară, 300 de milioane de euro/an, cu doar 100 de milioane mai mult decât panseluțele din București

Val Vâlcu: "Asta pentru că se lăfăie Ministerul Culturii, după unii". (n.r. ironic)

Bogdan Bucur: "Da, bugetul anual al Ministerului Culturii, deci tot ceea ce știm în această țară, opere, teatre, filarmonici, muzee de toate felurile, situri arheologice, cercetare arheologică, toate înseamnă 300 de milioane de euro. Noi doar cu 200 de milioane plantăm panseluțe, ciumpăvim copăcei, și tundem iarba în București. Ceea ce vreau să spun e că în această țară noi trăim 'miracolul prosperității'. Vorbim de un miracol pe care îl gestionăm așa cum știe să-l gestioneze un popor care a fost aproape dintotdeauna sărac, adică foarte prost.

Noi am mai discutat aici că a gestiona eficient bogăția, prosperitatea, a avea o sumă de bani și a ști să o investești, a o face cu adevărat productivă, este un talent managerial pe care noi nu-l avem. Drept urmare, noi tocăm bani în mod inutil și risipim bani de la bugetul de stat.

Unde se duc banii când se duc?

Evident, nu am probe pentru ce urmează să zic, dar ele se duc în niște destinații unde trebuie trimiși banii respectivi.

Acele destinații nu sunt politice. Există ceva dincolo de politică care manevrează aceste marionete. Nu-și imaginează nimeni, sper, că aceste marionete reprezintă suveranitatea națională. Ei sunt puși pe niște liste, cei mai mulți dintre ei, că nu vreau să vorbesc în absolut, și îndeplinesc ordinele pe care trebuie să le îndeplinească".

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