Sebastian Ghiță: Dacă Kovesi candidează la Președinția Romaniei, voi candida și eu! Nicușor Dan nu va fi suspendat

Sebastian Ghiță a transmis, într-o postare pe Facebook, mai multe mesaje privind scena politică din România, relația cu SUA, Republica Moldova și acuzațiile legate de Rusia.

Sebastian Ghiță a respins afirmațiile privind presupusele sale legături cu Vladimir Putin și Kremlinul, pe care le-a catalogat drept „false”.

În același mesaj, a zis că România are „un președinte român din Munții Făgăraș” și a spus că Nicușor Dan nu va fi suspendat.

Fostul deputat a făcut referire și la Laura Codruța Kovesi. El a zis că în cazul în care aceasta ar decide să candideze la Președinția României, va candida și el.

„1. Resping toate aceste afirmatii false despre legaturile mele cu Putin si Kremlinul facute de agentii Sorosisti (numele agentilor de informatii nu se transmit in clar). Minciunile si inventiile fortate de presa Sorosista sunt inutile.

2. Spre disperarea Sorosistilor , Romania are un Presedinte Roman din Muntii Fagaras.

3. Daca Romania se va uni cu Basarabia - Presedinte va fi Nicusor Dan !

4. Maia Sandu nu va fi Presedintele Romaniei !

5. Nicusor Dan nu va fi suspendat asa cum isi doresc agentii Sorosisti.

6. Daca doamna Kovesi doreste sa candideze la Presedintia Romaniei, voi candida si eu !

7. Coldea, Dogioiu si cei din spatele lui Bolojan trebuie sa accepte ca Nicusor Dan nu este Sorosist si ca nu-l pot controla.

8. Cele 125.000 de ONG uri din Romania care traiesc din bani publici ( 20% din impozitul pe profit ce ar trebui sa ajunga la ANAF ) trebuie sa justifice orice implicare in politica.

9. Statele Unite si Administratia Trump sunt cele care pot tine piept Rusiei la Marea Neagra.

10. Romania trebuie sa paseasca spre revolutia Artificial Intelligence impreuna cu marile companii din SUA. Locul Romaniei este alaturi de SUA. Armata AI a USA vs Armata AI a Chinei vor fi puterile dominante ale lumii. Nu vor exista Armatele AI ale Rusiei, Frantei, Germaniei, UK etc”, a scris Sebastian Ghiță pe Facebook.

