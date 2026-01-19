Coaliția stă să se rupă. Replici aprinse între Budăi și Mardarovici: Aș ieși și azi de la guvernare / Abia aștept să văd guvernul PSD-AUR

Coaliția de guvernare traversează un moment de tensiune politică profundă, pe fondul nemulțumirilor tot mai articulate ale PSD față de măsurile fiscale și de austeritate promovate de Executivul condus de premierul Ilie Bolojan. Social‑democrații au intensificat criticile față de pachetele de reforme fiscale și de reducere a cheltuielilor în administrație care, spun liderii PSD, afectează în mod disproporționat administrațiile locale și categoriile vulnerabile ale populației, poziții exprimate deja de lideri importanți ai partidului în ultimele luni și care au dus la solicitări urgente privind viitorul statutului PSD în coaliție.

Astăzi, la prima întâlnire oficială a liderilor coaliției din 2026, social‑democrații au ridicat din nou negocierile, cerând clarificări și angajamente privind susținerea unor măsuri economice și sociale propuse de PSD. Printre subiectele de dispută se numără procedura de adoptare a reformei administrației, condițiile angajării răspunderii Guvernului și prioritățile în bugetul național, aspecte care expun diferențele tot mai mari între PSD și partenerii de coaliție.

În interiorul PSD se discută intens despre viitorul partidului în coaliție. PNL s-a întâlnit la Vila Lac

În acest cadru tensionat, prin vocea lui Marius Budăi, fost ministru al Muncii din partea PSD, social‑democrații par să transmită că pregătesc, mai serios ca niciodată, o eventuală ieșire de la guvernare, dacă divergențele cu PNL și alți parteneri nu vor fi rezolvate. Budăi a confirmat astăzi că în interiorul PSD se discută intens despre viitorul partidului în coaliție, dacă rămâne sau pleacă. Vorbind strict pentru sine, azi a anunțat că ar părăsi alianța chiar din a doua zi dacă ar fi după propria decizie.

Paralel cu evoluțiile din PSD, PNL a organizat o întâlnire la Vila Lac, unde membri ai conducerii partidului au validat acorduri interne privind strategia și prioritățile în coaliție, inclusiv reduceri de cheltuieli și ajustări organizaționale, dar discuțiile interne au relatat, potrivit surselor de presă, tensiuni și opinii divergente cu privire la direcția partidului și la rolul premierului Ilie Bolojan. Aceste confruntări politice au ieșit și în spațiul public. În emisiunea „Cheia zilei” de la România TV, moderată de Neil Scheneker, Marius Budăi și Diana Mardarovici, reprezentant al PNL, au avut un schimb de replici aprins despre responsabilitatea politică a coaliției, despre măsurile fiscale și despre posibilitatea unei rupturi iminente.

"Aș ieși și azi de la guvernare. Nu mă regăsesc absolut deloc"

Marius Budăi: "Cred că am greșit, eu aș ieși și azi de la guvernare. Vă spun cu toată seriozitatea. Am făcut astăzi declarația în care am spus că aș ieși și mâine de la guvernare și mi-am asumat-o. O rectific: aș ieși și azi de la guvernare. Nu o regret absolut deloc, având în vedere politicile de austeritate promovate de domnul premier Bolojan. Nu mă regăsesc absolut deloc. Problema este că nu suntem ascultați. Haideți să dăm înapoi, de exemplu, luările de poziție ale parlamentarilor PSD și ale președintelui PSD, domnul Sorin Grindeanu, la al doilea pachet asumat în Parlament. Noi atunci am depus și lege, și amendamente, unde am explicat: 'măi oameni buni, avem undeva la 400 sau 300 de veterani de război, oameni la 95-100 de ani, care au ieșit la 18, 20, 20 și ceva de ani să apere țara. Au ajuns la 95 sau 100 de ani și noi pe spatele lor facem așa-zisele reforme'? În guvern am fost și eu, Marius Budăi, cu un bunic mort, veteran de război. Dacă trăia bunicul meu, acum cred că îmi lungea urechile. Am explicat lucrurile acestea. Hai să reparăm aceste excese care nici nu aduc foarte mulți bani la buget. 2000 de euro pe lună este insignifiant pentru bugetul României. S-a creat o mare problemă față de emoție, față de empatie în raport cu oamenii.

Eu cu multe lucruri nu am fost de acord, vă rog să mă credeți. De multe nu au fost acceptate. La moțiune am votat pentru a ține coaliția din motive de responsabilitate, având în vedere tot contextul intern și extern în care ne aflăm. Am ajuns într-o situație în care am tolerat prea multe. Responsabilitatea noastră e dusă în derizoriu și s-a ajuns într-un punct în care o să ni se spună tot timpul: 'lasă că și voi sunteți la fel'. Cred că decizia plecării din coaliție o să vină curând, dar mă rog, nu o spun eu; noi suntem acum într-un proces de dezbateri în interiorul partidului. Nu pot să vorbesc eu în numele întregului partid.

Hai să dăm și exemplul acordului Mercosur. Nu discut acum cât e de bun sau prost, tehnicalități, dar atunci când ministrul agriculturii a spus că nu este de acord cu el, ce s-a întâmplat? S-a trecut peste poziția lui ca și cum nu ar fi fost și s-a votat acordul. S-a votat acordul, deși a spus-o cât se poate de clar că nu e de acord. Acesta e modus operandi. Nu se ține cont de ce am discutat, nu se ține cont de parteneriatul politic semnat, iar cei vinovați de ruperea coaliției nu vor fi cei de la PSD, ci cei care încalcă constant ce discutăm. Președintele Sorin Grindeanu a anunțat niște lucruri încă din decembrie. Noi nu suntem o singură persoană. Suntem PSD, o formațiune cu numeroși membri, și, așa cum am luat decizia statutară în interiorul PSD de a intra la guvernare, așa o să facem și acum, în această perioadă, o consultare în interiorul partidului, care nu va dura foarte mult și care va da un răspuns clar și ferm despre viitorul PSD în coaliție sau în afara ei."

"Abia aștept guvernarea PSD-AUR să vedem ce o să faceți"

Diana Mardarovici: "Ceea ce spuneți, domnule Budăi, nu mă surprinde. Este un dublu discurs pe care îl are PSD de ceva vreme. Apropo de prezentarea dumneavoastră, în care spuneați că abia acum au început să fie nemulțumiri, mie mi se pare că este doar o continuare a discursului pe care îl are PSD de ceva vreme, probabil chiar din luna iulie, la două zile după investirea guvernului. Nu e nimic nou. Ei încearcă la televizor să spună că nu sunt de acord, iar, în același timp, au votat alături de noi și au implementat alături de noi soluțiile. E adevărat că multe dintre soluții sunt foarte dureroase pentru populație. Aici mă includ și pe mine printre oamenii care sunt afectați de creșterea de taxe și impozite, atât ca antreprenor, cât și ca simplu cetățean al Bucureștiului.

Sunt niște măsuri dureroase. Am explicat de ce a fost nevoie de multe dintre ele. Aici mă refer și la deficitul bugetar care, în urma acestor măsuri, a fost scăzut considerabil. Țara noastră nu a mai intrat în categoria Junk, deci au fost niște măsuri care au adus rezultate. Cuțitele, de obicei, nu se bagă pe la spate, ci în față, la televizor. În spatele ușilor, toată lumea colaborează, nimeni nu prezintă nemulțumiri, și măsurile au fost luate din luna iunie până acum. Au fost mai multe pachete și au trecut. Prioritatea numărul 1 pentru perioada următoare este bugetul de stat; asta așteaptă primarii. E cea mai importantă discuție pe care putem să o avem, deci degeaba fac cei de la PSD pe supărații. Ordonanța pe 10% este făcută din decembrie și trebuie pusă în practică. Măsura nu a fost luată în dezacord cu PSD-ul. Discuția a început din iunie, iar inițial vorbeam de 10% tăieri doar în administrația locală. Apoi PSD a zis că vrea 10% și în administrația centrală. După care s-a ajuns la un acord în care să nu se taie 10% din salarii, ci din cheltuielile salariale. Deci, la un acord s-a ajuns. Discursul public în care PSD nu e de acord e cel puțin ciudat. (...)"

Marius Budăi: "Eu vreau să vă mulțumesc pentru atitudinea arogantă și sfidătoare pe care o aveți la adresa PSD, pentru că tocmai ne gărbește să luăm o decizie în momentele ce vor urma."

Diana Mardarovici: "Abia aștept guvernarea PSD-AUR să vedem ce o să faceți. Știți de când o aștept? De când ați început să criticați această guvernare, încă de la început!".

