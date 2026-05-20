€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Sfinții Împărați Constantin și Elena, sărbătoriți pe 21 mai. Semnificații religioase, tradiții, superstiții și obiceiuri păstrate în România
Data publicării: 20 Mai 2026

Sfinții Împărați Constantin și Elena, sărbătoriți pe 21 mai. Semnificații religioase, tradiții, superstiții și obiceiuri păstrate în România
Autor: Loredana Iriciuc

Izvorul Tămăduirii 2026, sărbătoare închinată Maicii Domnului pe 17 februarie. De ce se sfințesc apele și alte tradiții Sfinții Împărați Constantin și Elena, sărbătoriți pe 21 mai. Semnificații religioase, tradiții, superstiții și obiceiuri păstrate în România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt prăznuiți în fiecare an pe 21 mai, în calendarul bizantin, folosit de bisericile ortodoxe și de bisericile unite cu Roma. Sărbătoarea îi comemorează pe împăratul Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena Augusta, două figuri importante pentru istoria creștinismului.

Ziua de 21 mai are o semnificație dublă. Este atât un moment religios, Sfinții Împărați Constantin și Elena, cât și unul cultural, legat de începutul verii și de tradițiile satului românesc.

Constantin cel Mare, împăratul care a schimbat istoria

Constantin cel Mare, cunoscut și ca Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, s-a născut în anii 272/274 și a murit în mai 337. A fost împărat roman între 306 și 337 și a devenit conducătorul întregului Imperiu Roman după înfrângerea lui Maxențiu și a lui Licinius.

Legenda spune că în anul 312, înainte de lupta cu Maxențiu, Constantin a văzut pe cer, în plină zi, o cruce luminoasă deasupra soarelui, cu inscripția „in hoc signo vinces”, adică „prin acest semn vei birui”. Noaptea, i s-a arătat în vis Iisus Hristos, care i-a cerut să pună semnul crucii pe steagurile armatei, notează doxologia.ro.

Constantin a urmat acest semn și a câștigat bătălia, moment considerat decisiv în apropierea Imperiului Roman de creștinism.

Sfânta Elena și descoperirea Sfintei Cruci

Flavia Iulia Helena, născută în jurul anului 248 și decedată în 329, a fost soția lui Constanțiu Chlorus și mama împăratului Constantin cel Mare.

Ea a fost cunoscută pentru credința sa, pentru pelerinajul în Țara Sfântă. În timpul călătoriei, a căutat locurile sfinte ale creștinismului și este asociată cu descoperirea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos.

Potrivit tradiției, în timpul identificării crucii, un mort a fost atins de una dintre cele trei cruci găsite, iar acesta a înviat, semn considerat dovadă a puterii divine.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena

În cultura populară românească, ziua de 21 mai este cunoscută și sub numele de Constantin Graur sau Constantinul Puilor.

Se spune că în această perioadă păsările își învață puii să zboare, iar oamenii respectă ziua pentru a avea protecție și liniște.

În mediul rural, această sărbătoare marchează începutul verii și este legată de activitățile agricole și de viața comunității.

Ce nu se face pe 21 mai

Tradițiile populare transmit mai multe interdicții.

Nu se lucrează la câmp, deoarece se crede că munca agricolă aduce pagube și afectează recolta.

Nu se spală haine și nu se fac treburi grele în gospodărie, pentru că ziua este considerată una de odihnă și protecție spirituală.

Nu se lucrează în vie, fiindcă se spune că strugurii pot fi afectați.

Nu sunt acceptate certurile și vorbele grele, pentru că acestea ar aduce dezechilibru în familie.

Ce este bine să faci în această zi

Conform tradiției, oamenii duc flori, în special bujori, la biserică și participă la slujbă.

Se aprinde focul în curte, un obicei vechi care simbolizează curățarea și protecția casei.

Se oferă ajutor persoanelor aflate în nevoie, un gest asociat cu bunătatea împărătesei Elena.

Constantin și Elena în istoria creștinismului

Constantin cel Mare a avut un rol decisiv în răspândirea creștinismului. După victoria de la Podul Milvius din 312, a emis Edictul de la Milano în 313, care a permis libertatea religioasă în Imperiul Roman.

El a sprijinit construirea bisericilor și a mutat capitala la Constantinopol, oraș care a devenit un centru al lumii creștine.

A convocat primul Sinod Ecumenic de la Niceea în anul 325, unde au fost stabilite elemente fundamentale ale credinței creștine.

Sfânta Elena a avut un rol important în sprijinirea creștinismului. În timpul pelerinajului la Ierusalim, a identificat locuri sacre și a sprijinit construirea unor biserici importante, inclusiv Biserica Sfântului Mormânt.

Prin faptele sale, a contribuit la consolidarea credinței creștine în Imperiul Roman.

Semnificația sărbătorii pentru români

În România, aproximativ două milioane de persoane poartă numele Constantin sau Elena. Sărbătoarea este una dintre cele mai respectate din calendarul ortodox și este asociată cu tradiții de familie, credință și începutul verii.

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt considerați „întocmai cu Apostolii”, datorită rolului lor în răspândirea și consolidarea creștinismului în lumea antică.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sfintii constantin si elena
21 mai
traditii
obiceiuri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Situaţie incredibilă la CM2026. Turneul începe pe 11 iunie, dar iranienii nu ştiu dacă pot participa. Situaţia aduce aminte de EURO92
Publicat acum 18 minute
Kovesi, răspuns pentru Nicușor Dan: Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme de mine
Publicat acum 18 minute
Înălțarea Domnului, 21 mai 2026: Ce se întâmplă de Ispas, tradiții românești și credințe populare care se păstrează și azi
Publicat acum 23 minute
Documente explozive la „Ce se întâmplă?”: Dumitru Costin, despre criza politică și afacerea SAFE
Publicat acum 28 minute
Mircea Badea: Ce lege bună! O susțin. Dacă aprindem lumina, hai să aprindem lumina!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 59 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 8 ore si 36 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 8 ore si 15 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 7 ore si 12 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close