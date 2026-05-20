SUA reduc prezența militară în Europa. Comandantul suprem al NATO, mesaj către aliații europeni

SUA vor retrage mai multe trupe din Europa, însă procesul va dura mai mulți ani, astfel încât aliații să aibă timp să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a le înlocui, a afirmat marți comandantul suprem al NATO., generalul Forțelor Aeriene ale SUA, Alexus Grynkewich, notează TVPWorld.

5.000 de soldați retrași din Germania

Alexus Grynkewich a făcut afirmațiile în urma hotărârilor administrației președintelui Donald Trump de a retrage aproape 5.000 de soldați din Germania și de a anula desfășurarea rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Vorbind cu jurnaliștii după o reuniune a șefilor militari ai NATO la Bruxelles, Grynkewich a declarat că decizia era singura măsură de acest tip de care știa ”pe termen scurt” și că nu va afecta capacitatea NATO de a-și executa planurile de apărare.

SUA au oprit desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani

Comentariile sale au venit în condițiile în care oficialii polonezi vor clarificări după ce Pentagonul a stopat desfășurarea planificată a aproximativ 4.000 de soldați americani în Polonia, fapt care a generat consternare.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a insistat marți, după ce a vorbit cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, că „nu s-a luat nicio decizie de reducere a capacităților militare americane în Polonia”.

Răspunsul guvernelor europene la solicitările lui Trump privind apărarea

Guvernele din Europa spun că au dat curs apelului președintelui american Donald Trump de a cheltui mai mult pentru apărare și de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru securitatea continentului. Însă acestea se tem că o retragere pripită a trupelor și armamentului american ar putea lăsa Europa vulnerabilă la un atac militar din partea Rusiei, chiar dacă Moscova neagă orice astfel de dorință.

Scăderea de trupe va dura ani Grynkewich a spus că vor urma și alte retrageri ale trupelor americane din Europa, care numără aproape 80.000 de soldați, însă că acest lucru se va întâmpla pe măsură ce forțele europene se vor dezvolta pentru a umple golul.

Consolidarea pilonului european al NATO ar putea permite SUA să-și reducă prezența militară în Europa

„Pe măsură ce pilonul european al Alianței devine mai puternic, acest lucru permite SUA să-și reducă prezența în Europa și să se limiteze la furnizarea doar a acelor capacități critice pe care aliații nu le pot încă asigura”, a zis Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din cadrul NATO.

Chiar dacă Europa își va asuma mai multe responsabilități în domeniul apărării convenționale, acest fapt se va întâmpla „cu sprijinul crucial continuu al capacităților americane, care sunt în curs de ajustare”, a menționat Grynkewich.

NATO se bazează pe Statele Unite ale Americii pentru o serie de capacități importante, precum sistemele de comandă și control, informațiile și comunicațiile prin satelit, bombardierele strategice și umbrela nuclearănato americană, afirmă oficialii și analiștii.

