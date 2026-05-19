Prof. univ. dr. Georgeta Pânișoară a explicat, la emisiunea DC Edu, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan că învățarea trebuie să fie practică, echilibrată și conectată la realitatea tinerilor, care caută utilitate și acces rapid la informație. Prof. Georgeta Pânișoară a subliniat și importanța gândirii critice și a utilizării responsabile a inteligenței artificiale, care a ajuns să fie un înlocuitor al gândirii proprii.

Psihologia învățării



„Cu privire la psihologia învățării, o temă importantă, care vă preocupă, ați scris și scrieți cărți pe tema aceasta, care ar fi abordarea rațională a pregătirii și a examenelor? Cum le-am sintetiza, astfel încât învățarea să fie un proces eficient, să nu copleșească în șirul acesta de activități, cu scopul de a face temele foarte bine, copilul să rămână ocupat până seara târziu, noaptea să facă teme, să rămână ocupat... cum realizăm acest echilibru și facem învățarea eficientă și chiar agreabilă?”, a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Până la urmă, aș merge pe ideea de a-i învăța pe copii că învățarea nu se face doar în școală, pentru că mulți dintre ei urăsc efortul și iubesc confortul nu iubesc învățarea...”, a spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

„Nu iubesc învățarea poate instituțională, formală...”, a completat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Da, și atunci trebuie să fie conștienți și că ce învață sau ce văd pe TikTok este învățare și să fie acolo atenți cu sursele și cu corectitudinea. De asemenea, învățarea este și într-un parc și de la un prieten, cu tot felul de aspecte pe care le asimilăm fără să fim conștienți”, a declarat prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

„Și ce aud, văd de la părinți, cum sunt îndrumați...”, a menționat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Corect, și dincolo de ce luăm în calcul pentru motivarea lor, dincolo de ce înseamnă pentru noi, adulții, succes și eșec în învățare, dincolo de diversele teorii ale învățării, cred că suntem în paradigme complet diferite noi și tinerii care învață. Ei se centrează foarte mult pe pragmatism și pe utilitate astăzi. Au acces la un volum uriaș de informații, pentru ei a reține informații, care sunt la un click distanță, este inutil. Acel click, uneori, poate să nu fie chiar așa aproape de noi, dar toată lumea, teoretic, poate să fie conectată secundă de secundă la marele internet, marile aplicații. Atunci, este poate o datorie de-a noastră și să le arătăm utilitatea la ceea ce învățăm. Practic, da, trebuie să găsim un echilibru că îi învățăm niște lucruri spre folosul lor la vârsta adultă și ideea că încă noi nu știm ce le folosește la vârsta aceea și da avem un curriculum care uneori este îmbătrânit și mult prea stufos. Toate lucrurile astea nu știu cum rezonează la nivelul lor, pentru că ei au interesele lor și învață cu totul și cu totul altfel”, a precizat prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

Importanța învățării gândirii critice pentru un copil. Pericolul rezolvării problemelor cu AI

„Cum priviți gândirea critică? De ce este importantă pentru dezvoltarea unui copil, pentru dezvoltarea lui intelectuală, evoluția lui în comunitate, societate și pentru succesul lui ulterior în carieră și în viață?”, a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Este foarte importantă, pentru că învață, până la urmă, să își analizeze situațiile și să gândească cu propria minte. Iată, din păcate, prea mult ei învață că este facil să folosești inteligența artificială și la primele momente în care ei învață lucrul acesta ar trebui să îi ghidăm noi, ca adulți, mai mult, să le arătăm că inteligența artificială e pentru a le explica mai mult, de a le da soluții alternative la ceea ce gândesc ei și nu să înlocuiască pe ei și creierul lor.

De multe ori, nu știe copilul problema la matematică, am auzit, din păcate, că se rezolvă probleme la matematică, la clasa a 4-a direct cu AI. Hai să îi învățăm pe copii că nu este interzis să îl folosească, dar să le dăm câteva reguli clare. De exemplu, AI este să îți explice, nu să rezolve în locul tău. AI este să te învețe modalități alternative de lucru, nu să trăiască ce trebuie să trăiești tu. AI este acolo să te ajute, după ce tu, timp de 10 minute, ai încercat să rezolvi tu problema. Haideți să nu o luăm atât de mult pe scurtătură. Haideți să îl învățăm pe copil, apropo de gândire critică, următoarele: Da, folosim AI, dar înainte folosim creierul nostru”, a mai spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, la emisiunea DC Edu de la DC News și DC News TV.

Vezi interviul integral aici: