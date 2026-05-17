DCNews Stiri Emisarul lui Trump, vizită de câteva zile în Groenlanda. Forum economic și misiune diplomatică sensibilă la Nuuk
Data publicării: 17 Mai 2026

Emisarul lui Trump, vizită de câteva zile în Groenlanda. Forum economic și misiune diplomatică sensibilă la Nuuk
Autor: Tiberiu Vasile

sua groenlanda Prezența americană în Groenlanda. Photo By: Senior Airman Benjamin German via U.S. National Guard via DefenseRomania (Rol Ilustrativ)
Emisarul american pentru Groenlanda, Jeff Landry, a sosit la Nuuk pentru o vizită de câteva zile, în cadrul căreia va participa la un forum economic și va avea întâlniri cu oficiali și reprezentanți locali.

Emisarul american pentru Groenlanda, guvernatorul statului Louisiana Jeff Landry, a aterizat duminică la Nuuk, capitala teritoriului autonom danez, pentru o vizită de câteva zile, potrivit imaginilor difuzate de presa locală, notează AFP.

Landry, aflat la prima sa vizită în Groenlanda în calitate de emisar american, urmează să participe la un forum economic în capitala Groenlandei pe 19 şi 20 mai.

Organizată de asociaţia patronală Gronlands Erhverv, evenimentul Future Greenland va reuni lideri politici, directori de companii şi investitori pentru a promova atractivitatea teritoriului arctic, aflat în căutarea unei autonomii mai mari, pe fondul interesului repetat al preşedintelui american Donald Trump pentru acest teritoriu.

Înţelegerea Statele Unite-Groenlanda

Jeff Landry a coborât din avion pe aeroportul din Nuuk însoţit de aproximativ zece persoane şi a fost aşteptat de un convoi de cinci maşini, potrivit cotidianului local Sermitsiaq.

Ei au fost preluaţi de cinci maşini particulare direct de pe pista de aterizare, a adăugat jurnalul.

Emisarul urmează să fie însoţit luni de ambasadorul american în Danemarca, Kenneth Howery.

"Împreună, ei se vor întâlni cu diverşi groenlandezi pentru a-i asculta şi a învăţa de la ei, cu scopul de a extinde perspectivele economice, de a crea legături între popoare şi de a consolida înţelegerea reciprocă între Statele Unite şi Groenlanda", potrivit unui comunicat al ambasadei americane transmis AFP.

Preşedintele Donald Trump l-a numit pe 22 decembrie pe guvernatorul Louisianei, republicanul Jeff Landry, în funcţia de emisar al Statelor Unite în Groenlanda.

După un început de an marcat de încercările preşedintelui american de a "prelua controlul" asupra acestei insule arctice, Copenhaga şi Nuuk au obţinut crearea unui grup de lucru pentru a discuta despre preocupările Statelor Unite, în special cele legate de prezenţa lor militară, conform Agerpres.

