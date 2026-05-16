€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Turcia vrea să construiască un oleoduct cu destinație exclusiv militară până în România
Data publicării: 16 Mai 2026

Turcia vrea să construiască un oleoduct cu destinație exclusiv militară până în România
Autor: Doinița Manic

imagine cu o conducta de petrol Conducta Turcia-Bulgaria-România ar fi de cinci ori mai ieftină decât alte proiecte similare. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Ai Work2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Turcia ar vrea să construiască un oleoduct cu destinație exclusiv militară, pentru flancul estic al NATO.

Turcia a propus construirea unei conducte de combustibil în valoare de 1,2 miliarde de dolari (1 miliard de euro) pentru uz militar, pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor energetice ale aliaților de pe flancul est-european al NATO, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, scrie Bloomberg.

În urma eforturilor alianței de a-și extinde rețeaua de conducte militare, Ankara propune ca noua legătură să fie construită din Turcia către România prin Bulgaria, au declarat sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului. Propunerea Turciei către NATO vine în timp ce se pregătește să găzduiască summitul alianței în iulie.

VEZI ȘI: SUA anulează trimiterea a mii de militari în Polonia: „Aceste forțe de rotație nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare”

Conform surselor Bloomberg, conducta Turcia-Bulgaria-România ar fi de cinci ori mai ieftină decât alte proiecte similare, inclusiv realizarea unei conducte care să plece din Grecia spre România sau a rutelor din vestul țării noastre.

Conducta de petrol va avea o destinație exclusiv militară și nu va fi folosită în scopuri civile. Sursele citate au evitat să dea alte detaii legate capacitatea sau volumul de petrol care ar fi transportat printr-o  stfel de conductă, considerat informații secrete.

Cantitatea de combustibil de care NATO ar avea nevoie zilnic, în cazul unui război cu Rusia

Războiul din Ucraina și actualul război din Iran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, obligă NATO să-și întărească și să-și diversifice lanțurile de aprovizionare cu carburanți pentru propriile trupe, au declarat sursele citate de publicația americană.

Generalul-locotenent Kai Rorschnei responsabil cu asigurarea logisticii în cadrul Comandamentului Întrunit al NATO a subliniat și el această nevoie a Alianței.

Astfel, în opinia acestuia, rețeaua de conducte prin care e transportat combustibilul pentru trupele NATO trebuie extinsă în Polonia, precum și în direcția Finlandei și României, concomitent cu „găsirea unei soluții pentru cele trei țări baltice”.

În prezent, furnizarea de combustibil pentru trupele aflate pe Flancul de Est al NATO reprezintă „probabil cea mai acută problemă de aprovizionare” a Alianței”, potrivit lui Rorschneider, care spune că un conflict la scară largă NATO-Rusia ar necesita furnizarea a sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi pentru militarii aflați pe Flancul de Est, inclusiv România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
oleoduct
petrol
combustibil
conducta
nato
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Tragedie în centrul Capitalei: Un motociclist a murit după ce s-a izbit de un parapet
Publicat acum 21 minute
Trump avertizează Taiwanul: „Nu vrem să fim obligați să luptăm un război la 15.000 de kilometri”
Publicat acum 27 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 37 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 11 minute
BANCUL ZILEI: Promisiuni de politician
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Horoscop 16 mai 2026. Lună Nouă în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Meseria care va produce noile "vedete" din companii. Analistul financiar Radu Georgescu: "Vor valora greutatea lor în aur"
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Gigi Becali, mărturie în lacrimi: Aș muri pe loc ca s-o mai văd!
Publicat acum 37 minute
Un nou ciclon lovește România. Cod Galben de furtuni și grindina. ANM, harta zonelor vizate - FOTO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close