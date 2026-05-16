Turcia vrea să construiască un oleoduct cu destinație exclusiv militară până în România

Turcia a propus construirea unei conducte de combustibil în valoare de 1,2 miliarde de dolari (1 miliard de euro) pentru uz militar, pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor energetice ale aliaților de pe flancul est-european al NATO, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, scrie Bloomberg.

În urma eforturilor alianței de a-și extinde rețeaua de conducte militare, Ankara propune ca noua legătură să fie construită din Turcia către România prin Bulgaria, au declarat sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului. Propunerea Turciei către NATO vine în timp ce se pregătește să găzduiască summitul alianței în iulie.

VEZI ȘI: SUA anulează trimiterea a mii de militari în Polonia: „Aceste forțe de rotație nu fac parte din planurile NATO de descurajare și apărare”

Conform surselor Bloomberg, conducta Turcia-Bulgaria-România ar fi de cinci ori mai ieftină decât alte proiecte similare, inclusiv realizarea unei conducte care să plece din Grecia spre România sau a rutelor din vestul țării noastre.

Conducta de petrol va avea o destinație exclusiv militară și nu va fi folosită în scopuri civile. Sursele citate au evitat să dea alte detaii legate capacitatea sau volumul de petrol care ar fi transportat printr-o stfel de conductă, considerat informații secrete.

Cantitatea de combustibil de care NATO ar avea nevoie zilnic, în cazul unui război cu Rusia

Războiul din Ucraina și actualul război din Iran, care a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, obligă NATO să-și întărească și să-și diversifice lanțurile de aprovizionare cu carburanți pentru propriile trupe, au declarat sursele citate de publicația americană.

Generalul-locotenent Kai Rorschnei responsabil cu asigurarea logisticii în cadrul Comandamentului Întrunit al NATO a subliniat și el această nevoie a Alianței.

Astfel, în opinia acestuia, rețeaua de conducte prin care e transportat combustibilul pentru trupele NATO trebuie extinsă în Polonia, precum și în direcția Finlandei și României, concomitent cu „găsirea unei soluții pentru cele trei țări baltice”.

În prezent, furnizarea de combustibil pentru trupele aflate pe Flancul de Est al NATO reprezintă „probabil cea mai acută problemă de aprovizionare” a Alianței”, potrivit lui Rorschneider, care spune că un conflict la scară largă NATO-Rusia ar necesita furnizarea a sute de mii de metri cubi de combustibil pe zi pentru militarii aflați pe Flancul de Est, inclusiv România.