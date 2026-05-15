Rusia și Ucraina eliberează prizonieri de război în urma acordului lui Trump, după ce vineri a fost realizat un nou schimb între cele două state. Fiecare parte a predat câte 205 militari, într-o înțelegere care ar putea ajunge, în total, la aproximativ 2.000 de persoane implicate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat revenirea acasă a militarilor ucraineni.

„Astăzi, războinicii Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Gărzii Naționale și ai Serviciului de Grăniceri de Stat se întorc din captivitatea rusă. Aceasta este prima etapă a schimbului 1.000 pentru 1.000”, a declarat Zelenski.

Majoritatea sunt deținuți din 2022

Potrivit autorităților ucrainene responsabile de prizonierii de război, mulți dintre militarii eliberați au fost capturați încă din 2022, în primele faze ale conflictului.

„Ei au apărat Ucraina la Mariupol și Azovstal, în sectoarele Donețk, Luhansk, Harkov, Herson, Zaporojie, Sumî și Kiev, precum și la centrala nucleară de la Cernobîl”, a adăugat Zelenski.

Partea rusă a oferit o versiune diferită asupra medierii

Donald Trump a anunțat anterior că a facilitat un armistițiu de trei zile, care include și mecanismul de schimb al prizonierilor dintre Kiev și Moscova.

Totuși, partea rusă a oferit o versiune diferită asupra medierii. Ministerul Apărării de la Moscova nu a menționat implicarea Statelor Unite, afirmând că revenirea celor 205 soldați ruși a fost posibilă datorită „eforturilor de mediere umanitară” ale Emiratelor Arabe Unite.

Zelenski a transmis mulțumiri celor implicați în procesul de eliberare.

„Sincere mulțumiri tuturor celor care lucrează pentru a ne aduce oamenii acasă”, a spus liderul ucrainean.

Acesta este al doilea caz din mai 2025 în care are loc un schimb de aproximativ 2.000 de prizonieri cu implicarea SUA, deși fără un acord de încetare a focului între părți, conform Politico.

