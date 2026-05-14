Peter Magyar face prima mișcare împotriva lui Putin. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE al Ungariei

Ambasadorul Federației Ruse la Budapesta a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe, în urma unui atac extins cu drone lansat de armata rusă în apropierea graniței Ungariei cu Ucraina. Decizia vine pe fondul unor tensiuni crescute în regiune și este interpretată ca o repoziționare politică sub conducerea noului premier Peter Magyar, relatează Associated Press.

Diplomatul rus Evgeny Stanislavov a ajuns la sediul MAE și a plecat în mai puțin de o jumătate de oră, după discuția oficială cu ministrul de externe Anita Orbán. Tema centrală a fost atacul asupra regiunii ucrainene Transcarpatia, zonă în care trăiește o importantă comunitate maghiară.

Discuții tensionate după atacuri

În cadrul întâlnirii de la MAE al Ungariei, partea ungară a transmis un mesaj ferm către Moscova.

„I-am spus ambasadorului rus că este complet inacceptabil pentru Ungaria faptul că atacă acum Transcarpatia, locul unde trăiește minoritatea maghiară.

Am subliniat că Rusia trebuie să facă tot posibilul pentru o încetare imediată a focului și pentru un sfârșit pașnic și durabil al războiului cât mai curând posibil”, a declarat Anita Orbán într-o postare publică după întrevedere.

Guvernul rus nu a oferit până în acest moment nicio reacție oficială privind convocarea Ambasadorului Rusiei.

Atacul cu drone și reacția Ucrainei

Potrivit autorităților de la Kiev, Rusia a lansat cel puțin 800 de drone într-un atac de amploare desfășurat miercuri, care a vizat aproximativ 20 de regiuni ucrainene, inclusiv Transcarpatia. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că bombardamentul a durat ore întregi și a fost unul dintre cele mai lungi de până acum în războiul aflat în al cincilea an.

Bilanțul preliminar indică cel puțin șase morți și zeci de răniți, inclusiv copii.

Zelenski a apreciat poziția transmisă de Budapesta și a descris-o ca un „mesaj important”, mulțumindu-i și lui Peter Magyar pentru reacțiile sale publice.

„Moscova s-a arătat din nou a fi o amenințare comună nu doar pentru Ucraina, ci și pentru țările vecine și pentru Europa în ansamblu”, a scris liderul ucrainean pe rețelele sociale.

Schimbarea de ton

Momentul convocării vine după ani de relații apropiate între Budapesta și Moscova, chiar și după invazia din 2022. Surse diplomatice și observațiile AP indică faptul că gestul de la MAE al Ungariei ar putea marca o repoziționare mai dură față de Kremlin.

În martie, ambasadorul Stanislavov publicase deja o scrisoare deschisă adresată lui Peter Magyar, în care respingea acuzațiile privind implicarea Rusiei în politica internă ungară.

„Nu merită să-i speriați pe unguri cu amenințări rusești imaginare”, a scris el. „Ambasada are obiective clare: să asigure menținerea unor relații bilaterale normale, să dezvolte cooperarea reciproc avantajoasă acolo unde este posibil în actuala situație și să protejeze interesele cetățenilor Rusiei și Ungariei.”

Reconfigurări politice sub Peter Magyar

După victoria electorală din aprilie împotriva lui Viktor Orbán, Peter Magyar a anunțat schimbări majore în arhitectura administrativă a statului. Joi, guvernul său a decis desființarea unor structuri de criză introduse în perioada pandemiei și a războiului din Ucraina.

Orbán declarase stare de urgență în 2022, după invazia rusă, iar anterior extinsese puterile executive în timpul pandemiei de COVID-19. Aceste măsuri au fost criticate pentru consolidarea excesivă a puterii.

„Ne întoarcem la normalitate”, a scris Peter Magyar într-o postare publică. „Începând de astăzi, după patru ani, starea de urgență de război din Ungaria ia sfârșit, iar odată cu ea punem capăt și guvernării de urgență prin decrete introdusă de guvernul Orbán acum șase ani.”

Pe măsură ce situația din regiune rămâne volatilă, episodul de la Budapesta este văzut ca un semnal diplomatic important. Peter Magyar face prima mișcare împotriva deciziilor de la Moscova, iar reacțiile internaționale sugerează că Ungaria ar putea intra într-o nouă etapă.

