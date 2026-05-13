Război Ucraina/ Mark Rutte, NATO: Mingea este pe terenul lui Putin. El trebuie să joace acum
Data publicării: 13 Mai 2026

Război Ucraina/ Mark Rutte, NATO: Mingea este pe terenul lui Putin. El trebuie să joace acum
Autor: Mihai Ciobanu

Mark Rutte: Rusia nu poate bloca aderarea Ucrainei la NATO Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres

Şeful NATO, Mark Rutte, face declaraţii la Bucureşti, după Summitul B9.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut o declaraţie, la conferinţa de presă finală de la Summitul B9, despre războiul din Ucraina şi despre momentul în care acest conflict declanşat de Rusia s-ar putea încheia. 

"Vladimir Putin a început acest război în 2015 şi l-a continuat în 2022. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ce îi trebuie ca să rămână în luptă cât mai mult timp posibil, inclusiv sprijinul substanţial din SUA care continuă să vină în Ucraina şi toate celelalte forme de sprijin din Europa. 



Deocamdată, Putin ar trebui să fie dispus să colaboreze, să se angajeze. Și nu e dispus în acest moment. Dacă vine momentul de a se discuta despre un armistiţiu, decizia va fi a Guvernului ucrainean. Noi suntem aici pentru  ne asigura că acordul de pace şi încetare a focului vor fi de aşa natură încât ruşii să nu mai încerce niciodată să atace. (...)

Ruşii ştiu precis că dacă sunt opriţi acum, nu vor mai putea niciodată să atace. Deocamdată mingea este foarte clar pe terenul lui Putin. El trebuie să joace acum. Deocamdată nu vrea să joace, vom vedea ce se întâmplă şi ce face. Ucraina rămâne în luptă, se descurcă bine pe front", a declarat Mark Rutte, la București. 

