A fost semnat contractul pentru Spitalul Regional din Cluj, investiție de 700 de milioane de euro. Alexandru Rafila: Sănătatea nu are culoare politică!
Data publicării: 12 Mai 2026

A fost semnat contractul pentru Spitalul Regional din Cluj, investiție de 700 de milioane de euro. Alexandru Rafila: Sănătatea nu are culoare politică!
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu doctori, spital Spital/ Rol ilustrativ. Foto: Freepik

Construcția Spitalului Regional de Urgență din Cluj a intrat oficial în faza de execuție, după semnarea contractului anunțată de fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Noua unitate medicală, una dintre cele mai mari investiții în sănătatea românească de după 1990, va avea 849 de paturi, secții moderne și va deservi întreaga regiune de nord-vest a țării.

Contractul pentru construcția efectivă a Spitalului Regional din Cluj a fost semnat, a anunțat, marți, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Unitatea medicală va asigura asistența medicală înalt specializată și va prelua urgențele din regiunea de nord-vest a țării. 

„Cele trei spitale regionale de urgență devin realitate! Așa cum am promis! Este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură medicală realizate în România după 1990, investiția fiind estimată la circa 700 de milioane de euro”, a transmis Alexandru Rafila, marți, pe pagina sa de Facebook.

104 de paturi la ATI, la Spitalul Regional din Cluj 

Noua unitate medicală va avea 849 de paturi, secții medicale și chirurgicale integrate, blocuri operatorii moderne, 107 de paturi de terapie intensivă pentru adulți și copii, ambulatoriu integrat, heliport și centre medicale specializate.

Suprafața totală va fi de 184.000 de metri pătrați, dintre care aproximativ 176.600 metri pătrați vor reprezenta clădirea principală care se desfășoară pe opt niveluri.

„După Craiova și Iași, unde lucrările se desfășoară cu intensitate, a venit rândul Clujului. Sunt convins că până în anul 2029 toate cele trei spitale regionale vor deveni operaționale. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la aceste reușite: domnului deputat Adrian Popa, care a condus ANDIS într-o perioadă extrem de dificilă, echipei Ministerului Sănătății și domnului ministru Cseke Attila pentru implicare și bună-credință.

Sănătatea nu are culoare politică, dar PSD și-a respectat angajamentele privind modernizarea rapidă a sistemului de sănătate din România”, a mai prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.

