Prețul petrolului crește pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran se amplifică

Preţurile petrolului au crescut luni dimineaţă, după ce preşedintele Donald Trump a respins duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, reluând ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că a vizat vecinii din Golf, transmit Reuters, EFE şi Agerpres.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, a urcat cu 4,5%, la 105,81 dolari per baril, după ce anterior atinsese un maxim de 105,99 dolari per baril. Şi cotaţia barilului de petrol "light sweet crude" a urcat cu 2,7%, ajungând la 97,97 dolari.

"Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor 'reprezentanţi' ai Iranului. Nu-mi place deloc - este total inacceptabil!", a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

"Conflictul din Orientul Mijlociu intră acum în a 11-a săptămână. Preţurile energiei au crescut dar rămân la niveluri care sunt mai degrabă determinate de turbulenţele externe decât de obstacolele legate de producţie. Riscul majorării cotaţiilor sporeşte cu fiecare săptămână cu care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar analiştii noştri se aşteaptă la un nivel de stres operaţional cândva în iunie", a apreciat Bruce Kasman, analist la JPMorgan.

Dolarul s-a apreciat cu 0,2% faţă de yen, la 156,88 yeni, în timp ce euro s-a depreciat 0,2%, la 1,1760 dolari.

Atât Europa, cât şi Japonia sunt importatori majori de petrol, în timp ce SUA sunt un exportator net.

Trump respinge categoric răspunsul Iranului

Preşedintele american Donald Trump a respins brutal duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, agitând din nou ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că şi-a vizat vecinii din Golf, notează AFP şi Agerpres.

La mai bine de o lună de la începutul armistiţiului dintre cei doi beligeranţi, negocierile par mai mult ca niciodată în impas, iar speranţele de soluţionare sunt nebuloase, niciuna dintre părţi nedezvăluind public propunerile sale.

După zile de aşteptare, Iranul a anunţat duminică după-amiază că a răspuns planului american, dar fără a oferi detalii.

Televiziunea de stat iraniană a relatat doar că răspunsul Teheranului, transmis prin intermediul mediatorului pakistanez, a fost "concentrat pe încheierea războiului (...) pe toate fronturile, în special în Liban, şi pe garantarea securităţii navigaţiei maritime".

