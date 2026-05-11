€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Prețul petrolului crește pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran se amplifică
Data publicării: 11 Mai 2026

Prețul petrolului crește pe măsură ce tensiunile dintre SUA și Iran se amplifică
Autor: Elena Aurel

imagine cu o pompa de petrol Prețul petrolului este direct influențat de Conflictul din Orientul Mijlociu. Foto: Freepik

Prețul petrolului a crescut după ce Donald Trump a respins răspunsul Iranului la propunerile de încetare a războiului.

Preţurile petrolului au crescut luni dimineaţă, după ce preşedintele Donald Trump a respins duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, reluând ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că a vizat vecinii din Golf, transmit Reuters, EFE şi Agerpres. 

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, a urcat cu 4,5%, la 105,81 dolari per baril, după ce anterior atinsese un maxim de 105,99 dolari per baril. Şi cotaţia barilului de petrol "light sweet crude" a urcat cu 2,7%, ajungând la 97,97 dolari.

"Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor 'reprezentanţi' ai Iranului. Nu-mi place deloc - este total inacceptabil!", a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

"Conflictul din Orientul Mijlociu intră acum în a 11-a săptămână. Preţurile energiei au crescut dar rămân la niveluri care sunt mai degrabă determinate de turbulenţele externe decât de obstacolele legate de producţie. Riscul majorării cotaţiilor sporeşte cu fiecare săptămână cu care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar analiştii noştri se aşteaptă la un nivel de stres operaţional cândva în iunie", a apreciat Bruce Kasman, analist la JPMorgan.

Dolarul s-a apreciat cu 0,2% faţă de yen, la 156,88 yeni, în timp ce euro s-a depreciat 0,2%, la 1,1760 dolari.

Atât Europa, cât şi Japonia sunt importatori majori de petrol, în timp ce SUA sunt un exportator net.

VEZI ȘI: Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!

Trump respinge categoric răspunsul Iranului

Preşedintele american Donald Trump a respins brutal duminică răspunsul Iranului la propunerile americane de încetare a războiului, agitând din nou ameninţările la adresa Teheranului, acuzat că şi-a vizat vecinii din Golf, notează AFP şi Agerpres.

"Tocmai am citit răspunsul aşa-zişilor reprezentanţi ai Iranului. Nu-mi place deloc! ESTE TOTAL INACCEPTABIL!", a scris cu majuscule preşedintele american într-un scurt mesaj pe reţeaua sa, Truth Social.

La mai bine de o lună de la începutul armistiţiului dintre cei doi beligeranţi, negocierile par mai mult ca niciodată în impas, iar speranţele de soluţionare sunt nebuloase, niciuna dintre părţi nedezvăluind public propunerile sale.

După zile de aşteptare, Iranul a anunţat duminică după-amiază că a răspuns planului american, dar fără a oferi detalii.

Televiziunea de stat iraniană a relatat doar că răspunsul Teheranului, transmis prin intermediul mediatorului pakistanez, a fost "concentrat pe încheierea războiului (...) pe toate fronturile, în special în Liban, şi pe garantarea securităţii navigaţiei maritime".

VEZI ȘI: China confirmă vizita lui Trump: Iranul și taxele vamale, pe agenda discuțiilor

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

combustibili
pretul petrolului
iran
sua
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Arta caligrafiei, experiență specială pentru elevii Academia Da Vinci
Publicat acum 12 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 24 minute
„ENESCU, jupuit de viu”, două trofee la MUSES Film Awards – Levadia International Film Festival
Publicat acum 45 minute
Grindeanu - întâlniri cu reprezentanţi ai UDMR, ai grupului minorităţilor şi cu parlamentari neafiliaţi
Publicat acum 55 minute
Bonnie Tyler, în stare gravă: A fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 51 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 42 minute
BANCUL ZILEI: Apel pentru TIR-iști
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Trump respinge categoric răspunsul Iranului la propunerile americane: E total inacceptabil!
Publicat acum 3 ore si 50 minute
10 Mai, din nou zi liberă pentru români? Data "ștearsă" de comuniști revine în prim-plan
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close