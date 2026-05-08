Orban revine în PNL cu tot cu Forța Dreptei: Nu mai există niciun motiv pentru a nu merge împreună

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost consilier prezidențial, a fost prezent în studioul B1 TV, unde a declarat că a purtat discuții cu Ilie Bolojan privind reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în PNL, printr-un proces de absorbție. Acesta a spus că o astfel de reunificare este firească în contextul rupturii dintre PNL și PSD și al situației politice actuale.

„Discut cu Ilie Bolojan de o bucată de vreme. În principiu, ne-am înțeles pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal, iar acum, cu atât mai mult, acest lucru este perfect normal. Această reintegrare, printr-un proces de comasare prin absorbție, cum se numește juridic, reprezintă, practic, o înglobare a Forței Dreptei în interiorul PNL. După dezastrul politic provocat de PSD și ruptura dintre PNL și PSD, chiar nu mai există niciun motiv împotriva unei astfel de decizii”, a spus Ludovic Orban la B1 TV.

„Nu mai există niciun motiv pentru a nu merge împreună”

Ludovic Orban a explicat că el și liberalii din Forța Dreptei au luat decizia de a se separa după excluderea sa din PNL, motivată de criticile aduse conducerii partidului și președintelui Klaus Iohannis. Acesta a mai adăugat că, odată ce PNL s-a desprins de PSD, nu mai există motive pentru a nu colabora.

„Noi, liberalii din Forța Dreptei, am luat această decizie după hotărârea Biroului Executiv de excludere a mea din Partidul Național Liberal, pentru că am criticat președintele Iohannis și conducerea PNL aflată la putere. În momentul în care PNL s-a eliberat de PSD, nu mai există niciun motiv pentru a nu merge împreună”, a mai spus Ludovic Orban la B1 TV.



