Orban revine în PNL cu tot cu Forța Dreptei: Nu mai există niciun motiv pentru a nu merge împreună

Ludovic Orban a anunțat că liberalii din Forța Dreptei urmează să fie reintegrați în PNL, în urma discuțiilor purtate în ultima perioadă cu Ilie Bolojan.
Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost consilier prezidențial, a fost prezent în studioul B1 TV, unde a declarat că a purtat discuții cu Ilie Bolojan privind reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în PNL, printr-un proces de absorbție. Acesta a spus că o astfel de reunificare este firească în contextul rupturii dintre PNL și PSD și al situației politice actuale.
„Discut cu Ilie Bolojan de o bucată de vreme. În principiu, ne-am înțeles pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal, iar acum, cu atât mai mult, acest lucru este perfect normal. Această reintegrare, printr-un proces de comasare prin absorbție, cum se numește juridic, reprezintă, practic, o înglobare a Forței Dreptei în interiorul PNL. După dezastrul politic provocat de PSD și ruptura dintre PNL și PSD, chiar nu mai există niciun motiv împotriva unei astfel de decizii”, a spus Ludovic Orban la B1 TV.
Ludovic Orban a explicat că el și liberalii din Forța Dreptei au luat decizia de a se separa după excluderea sa din PNL, motivată de criticile aduse conducerii partidului și președintelui Klaus Iohannis. Acesta a mai adăugat că, odată ce PNL s-a desprins de PSD, nu mai există motive pentru a nu colabora.
„Noi, liberalii din Forța Dreptei, am luat această decizie după hotărârea Biroului Executiv de excludere a mea din Partidul Național Liberal, pentru că am criticat președintele Iohannis și conducerea PNL aflată la putere. În momentul în care PNL s-a eliberat de PSD, nu mai există niciun motiv pentru a nu merge împreună”, a mai spus Ludovic Orban la B1 TV.
de Val Vâlcu