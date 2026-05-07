DCNews Stiri
Data publicării: 07 Mai 2026

EXCLUSIV Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!" / VIDEO
Autor: Loredana Iriciuc

petrisor peiu si marian neacsu Foto: Captură Facebook

Petrișor Peiu, prim-vicepreședinte AUR și liderul senatorilor partidului, invitat la emisiunea „Ce se întâmplă”, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, a fost întrebat despre o posibilă guvernare cu PSD.

”Ați intra cu PSD la guvernare” l-a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu pe numărul doi din AUR, Petrișor Peiu. 

„Pot să vă spun că nu am accepta un premier PSD. De altfel, și domnul președinte a spus că nu va nominaliza un premier care să încerce să facă vreun guvern cu AUR”, a spus liderul AUR.

CITEȘTE ȘI: Petrișor Peiu subliniază ”nuanța” din declarația lui Nicușor Dan despre viitorul Guvern. Replică pentru președinte, din AUR

Diferențe „foarte mari” între AUR și partidele din coaliție

Peiu subliniază că între AUR și partidele aflate în actualele formule de guvernare există diferențe „despre care nu prea vorbește nimeni”.

„În al doilea rând, eu cred că sunt foarte mari diferențe între PSD și AUR. Adică între AUR și celelalte partide din coaliția de guvernare, diferențe despre care nu prea vorbește nimeni”, adaugă Peiu.

„În al treilea rând, să nu uităm că scena politică este setată acum de alegerile din 2024. Atunci când și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul, și UDMR-ul s-au dus la alegătorii lor și au spus: `votați-ne că noi nu vom face guvern cu AUR`. Așa au spus. Și noi le-am spus electorilor noștri, `votați-ne că nu facem guvern cu ei`”, explică liderul AUR.

„Aceeași poveste” în politică: Apel la consecvență

În continuare, liderul AUR insistă pe ideea de continuitate a discursului politic, indiferent de evoluția contextului parlamentar.

„Deci, eu cred că în politică e foarte important să menții aceeași poveste, indiferent ce se întâmplă. Într-un ciclu electoral. Ai câștigat alegerile sau, mă rog, ai intrat în Parlament cu un anumit număr de parlamentari în baza unui discurs, să rămâi la discursul ăla. Cred eu că ar fi bine.

Pe de altă parte, sigur că într-un fel sau altul, țara trebuie guvernată. Dar, pentru ca țara să fie guvernată și noi să fim implicați în acest efort, ar trebui să se alinieze astrele”, mai spune Peiu.

