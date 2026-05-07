Evadatul din Dolj împușcat de mascaţii SAS ar fi vrut să își omoare soția. Reacția neașteptată a femeii: „M-a iubit extraordinar de mult”

Data actualizării: 09:17 07 Mai 2026 | Data publicării: 09:16 07 Mai 2026

Autor: Loredana Iriciuc

Cazul deținutului care a fugit din Craiova și a mobilizat zeci de polițiști continuă să facă vâlvă. Bărbatul, condamnat la închisoare, a reușit să dispară chiar de sub supravegherea agenților, iar anchetatorii spun că avea o singură destinație, locuința soției sale. Femeia nu ar fi fost anunțată că acesta a evadat, deși au existat probleme grave în trecut și a fost emis inclusiv un ordin de protecție.

Tiberiu Costinel Popescu lucra pe șantierul Spitalului de Pediatrie din Craiova, în apropierea Parcului Nicolae Romanescu. Alături de el se aflau alți 24 de deținuți, păziți de cinci polițiști. Unul dintre agenți se afla chiar în prima zi de muncă.

Bărbatul a reușit să plece fără să fie observat. Lipsa lui a fost remarcată abia după aproape două ore.

Potrivit apropiaților, după evadare, individul s-a îndreptat direct către soția sa. Oamenii din zonă spun că era măcinat de gelozie după ce a aflat că femeia și-a refăcut viața.

„Să o omoare pe ea. Pe nevastă-sa. Pentru că a spus el în satul vecin, la magazin. Că a venit să îi pună cap lui Georgi, nevasta lui”, a declarat o femeie la Observator.

După ce a traversat cimitirul, fugarul a urcat într-un taxi și a mers până la apartamentul său din Craiova. Acolo s-a schimbat, s-a bărbierit și a plecat din nou, de această dată către comuna Brabova, aflată la aproximativ 30 de kilometri de oraș.

CITEȘTE ȘI: Deținut evadat la Craiova. Bărbatul a decedat după ce polițiștii care încercau să-l prindă l-au împușcat

Soția spune că bărbatul nu voia să îi facă rău

În tot acest timp, femeia spune că nu știa nimic despre evadare. A aflat de la televizor și de la apropiați că bărbatul este căutat de poliție.

„Am aflat de la ştiri, de la prietena mea. Nu este adevărat că mi-ar pune mie gând rău. M-a iubit extraordinar de mult. Eu cred că a vrut să evadeze ca să mă vadă pe mine. Gelos... vă daţi seama”, a declarat soţia individului pentru sursa citată.

Între timp, bărbatul ar fi furat telefonul unui localnic, iar polițiștii au reușit să îl localizeze pe un câmp din apropierea comunei Brabova, unde a fost încolțit de trupele speciale SAS.

Familia susține că bărbatul voia să ajungă la copii și că intervenția forțelor speciale a fost prea dură. În prezent, intervenția trupelor SAS este verificată în cadrul unei anchete.

