Sorin Grindeanu, dispută cu Oana Gheorghiu: Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină dintr-un document / Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara”

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a intrat într-o dispută cu vicepremierul Oana Gheorghiu, pe tema listării la bursă a companiilor de stat.
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, îi atrage atenția Oanei Gheorghiu, vicepremier în Guvernul Bolojan, că nu el a inițiat listarea la bursă a mai multor companii de stat, ci Mihnea Claudiu Drumea, secretar de stat în cadrul Cancelariei premierului.
„Am citit cu atenție postarea doamnei Oana Gheorghiu. Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document.
Dacă ar fi citit-o ar fi observat că memorandumul a fost inițiat de Mihnea Claudiu Drumea, colegul de partid al domnului Ilie Bolojan.
Dacă tot a făcut efortul să îl publice, să îl și citim împreună. Până la capăt, nu doar până unde convine.
1. Doamna Gheorghiu confundă „propunere” cu „aprobare”.
Memorandumul conține trei liste distincte, nu una singură:
TAROM nu este în lista finală.
Compania Națională Aeroporturi București nu este în lista finală.
Aeroportul Timișoara nu este în lista finală.
CEC Bank, Poșta Română, Loteria, ROMGAZ, ELCEN, CNAIR, Salrom, Eximbank — niciuna nu este în lista finală.
Sunt propuneri respinse.
Doamna Gheorghiu le prezintă ca propuneri aprobate. Asta nu este o interpretare diferită a faptelor. Este o inversare a lor!
2. Nu am avizat „vânzarea” niciunei companii.
Ce am avizat, ca ministru al Transporturilor, este un memorandum tehnic care:
Avizul meu privește documentul în ansamblu, inclusiv concluziile lui, adică inclusiv excluderea TAROM, CNAB și a celorlalte companii pe care doamna Gheorghiu le prezintă ca fiind „avizate de mine”.
A spune că am avizat listarea TAROM pe baza unui document care explică de ce TAROM nu este propusă pentru listare este, ca să fiu blând, un exercițiu de imaginație.
3. Memorandumul este mai prudent decât îl prezintă doamna Gheorghiu.
Pentru cei care chiar îl citesc, nu doar îl folosesc ca recuzită:
4. Ținta 443 nu este o invenție a mea. Este o obligație asumată de România.
Jalonul 443 din PNRR — „cel puțin 3 companii de stat listate / de tip lease / restructurate în domeniul energiei și al transporturilor” — este:
Eu nu am inventat această țintă.
Eu, ca ministru, am avizat un document tehnic care propune modul cel mai prudent de a o îndeplini — cu trei companii, nu cu douăzeci!
A susține că „Grindeanu voia să vândă țara” pentru că am avizat implementarea unei obligații PNRR este o acuzație care, dacă ar fi adevărată, ar trebui adresată guvernelor care au negociat și semnat PNRR-ul, nu unui ministru care îl execută.
5. „Listare la bursă” nu înseamnă „vânzarea companiei”.
Memorandumul descrie clar mecanismele avute în vedere:
6. Și, în final, o problemă cronologică pe care doamna Gheorghiu pare să o fi ratat, dar care este cea mai importantă. Memorandumul a fost inițiat de către Mihnea Claudiu Drumea-PNL.
În concluzie: Iei un document real, îl scoți din context, citezi lista pe care o respinge ca și cum ar fi lista pe care o aprobă, ignori concluziile, ignori cronologia, adaugi steaguri roșii în Facebook și aștepți reacțiile“, conchide Sorin Grindeanu.
Anterior, vicepremierul Oana Gheorghiu l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că anul trecut a avizat listarea la bursă a mai multor companii de stat.
„Dovada minciunii domnului „Nu Ne Vindem Țara” Sorin Grindeanu.
Ieri, în Parlament, domnul președinte PSD Sorin Grindeanu a dărâmat Guvernul pentru a opri listarea companiilor de stat.
Însă anul trecut, domnul ministru PSD al Transporturilor Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a următoarelor companii de stat:
În același document sunt propuse și:
Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original.
Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune.
Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu.
Ce mai zice documentul?
Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat.
Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut.
Astăzi, domnul Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru“, a scris pe Facebook vicepremierul Oana Gheorghiu.
de Val Vâlcu