Shein, investigată de autoritățile irlandeze pentru transferuri de date către China

Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a deschis o anchetă care vizează retailerul chinez Shein în legătură cu transferul datelor utilizatorilor europeni către China, a anunțat marți principalul organism de reglementare a confidențialității datelor din UE al companiei, potrivit Reuters.

DPC, care are puterea de a impune amenzi semnificative, va examina în ce măsură sediul companiei pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, aflat în Dublin, a respectat obligațiile relevante prevăzute de normele UE privind protecția datelor - cunoscute sub denumirea de General Data Protection Regulation (GDPR), se arată într-un comunicat.

Potrivit autorității de reglementare, atunci când datele cu caracter personal sunt transferate către o țară din afara UE, GDPR impune ca datele să beneficieze de un nivel de protecție echivalent cu cel pe care l-ar avea în interiorul blocului comunitar.

Anul trecut, DPC a amendat TikTok din China cu 530 de milioane de euro (619 milioane de dolari) din cauza îngrijorărilor legate de modul în care aceasta protejează informațiile utilizatorilor și a ordonat platformei să suspende transferurile de date către China, cu excepția cazului în care prelucrarea acestora este conformă.

„Acțiunile de reglementare recente ale DPC, împreună cu reclamațiile adresate altor autorități europene de supraveghere, au adus în prim-plan transferurile de date către China, în special”, a declarat comisarul adjunct al DPC, Graham Doyle, într-un comunicat.

El a adăugat că ancheta a fost o prioritate strategică pentru DPC.

Shein spune că este pe deplin angajată în respectarea regulilor

Shein a „colaborat activ cu DPC în ultimele luni cu privire la abordarea sa privind protecția datelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Shein într-un comunicat trimis prin e-mail.

„Tratăm cu maximă seriozitate obligațiile privind protecția datelor și suntem pe deplin angajați să respectăm GDPR-ul și toate legile aplicabile privind protecția datelor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ancheta este prima investigație privind confidențialitatea deschisă asupra retailerului online de când acesta și-a deschis sediul EMEA la Dublin în 2023.

DPC este principalul organism de reglementare din UE pentru multe dintre cele mai mari firme de tehnologie din lume, datorită amplasării sediilor lor regionale în Irlanda și a aplicat amenzi de peste 4 miliarde de euro pentru încălcări ale GDPR din 2020.

O instanță irlandeză urmează să se pronunțe în curând asupra apelului formulat de TikTok împotriva hotărârii DPC privind transferurile sale de date către China. Ordinul de suspendare a transferurilor a fost pus în așteptare până la pronunțarea unei decizii.

