OLTCIT revine în joc! Ford Otosan reaprinde un nume istoric al industriei auto românești

Solicitarea a fost transmisă către EUIPO pe 25 martie 2026 și se află în prezent în etapa de analiză administrativă, sub statutul „Application under examination”, informează Pro Motor.

Cererea vizează clasa 12 de produse și servicii, categorie care include autovehicule, vehicule electrice, piese auto și accesorii. În acest moment, nu există nicio confirmare privind lansarea unui model nou sau utilizarea comercială imediată a denumirii OLTCIT.

Ford Otosan România, despre miza din spatele mărcii OLTCIT: „Pentru a proteja moștenirea istorică”

Reprezentanții companiei au explicat sursei citate motivul demersului și au subliniat componenta de protecție istorică și simbolică a numelui.

„Ford Otosan România a decis înregistrarea mărcii Oltcit pentru a proteja moștenirea istorică a fabricii de la Craiova și a unui model legendar produs aici”, au declarat reprezentanții Ford Otosan România pentru ProMotor.

OLTCIT, un brand născut dintr-o colaborare industrială care a marcat România

Numele OLTCIT are o puternică încărcătură istorică pentru industria auto românească. Brandul a apărut în urma unui parteneriat dintre statul român și Citroën, în perioada în care România își dezvolta propria capacitate de producție auto.

Fabrica de la Craiova a fost construită la finalul anilor `70 și a produs un model de automobil compact, adaptat pieței de atunci. Deși producția OLTCIT a fost limitată ca durată, numele a rămas în memoria colectivă ca simbol al industriei auto din acea perioadă.

Fabrica de la Craiova, de la OLTCIT la vehicule electrice Ford Otosan

Platforma industrială de la Craiova a trecut prin transformări majore în ultimele decenii. În 2022, Ford a transferat oficial operațiunile către Ford Otosan, unul dintre cei mai mari producători auto din Turcia și Europa.

Compania a anunțat investiții de aproximativ 490 de milioane de euro pentru modernizarea uzinei, creșterea capacității de producție și dezvoltarea de vehicule electrice destinate pieței europene.

Astăzi, la Craiova se produc modele moderne cu tehnologii noi, inclusiv variante electrificate, ceea ce plasează uzina într un nou ciclu industrial, diferit de perioada OLTCIT.

De ce revine în discuție numele OLTCIT

Înregistrarea unei mărci istorice nu este un eveniment rar în industria auto globală. Tot mai mulți producători revin la denumiri cu rezonanță puternică în trecut, mai ales atunci când acestea au valoare emoțională și recunoaștere publică.

Radu Bozocea, reprezentant al agenției de proprietate intelectuală care gestionează procedura Ford la EUIPO, explică faptul că o marcă istorică nu înseamnă doar un nume vechi, înseamnă un activ economic în sine.

El subliniază că înregistrarea unei mărci poate avea mai multe scopuri, de la protecție juridică până la prevenirea utilizării neautorizate sau păstrarea unor opțiuni pentru viitoare proiecte comerciale.

Nostalgia auto devine strategie de business

În ultimii ani, industria auto a valorificat tot mai mult denumirile cu valoare istorică. Nume precum Mini, Fiat 500 sau Renault 5 au fost readuse în actualitate sub forme moderne, uneori electrificate, tocmai datorită impactului emoțional asupra publicului.

În acest context, OLTCIT intră într-o zonă de interes special, mai ales prin legătura sa directă cu orașul Craiova și cu tradiția industrială locală.

OLTCIT, ce urmează pentru un nume cu greutate istorică

Deocamdată, nu există indicii oficiale că numele OLTCIT ar fi legat de un viitor model de serie. Totul rămâne la nivel de protecție a mărcii și strategie de proprietate intelectuală.

Cert este însă că revenirea denumirii în circuitul oficial al mărcilor europene readuce în discuție o parte importantă din istoria industriei auto românești și deschide spațiu pentru speculații privind modul în care numele ar putea fi valorificat în viitor.