Volkswagen cheamă din nou aproape 100.000 de mașini electrice în service, din cauza problemelor la baterii

Volkswagen cheamă din nou în service aproape 100.000 de mașini electrice, dintre care aproximativ 28.000 se află în Germania. Sunt vizate modelele de la mărcile VW și Cupra, după ce au fost identificate module defecte în bateria de înaltă tensiune, care pot duce chiar la risc de incendiu, potrivit Spiegel.

Probleme la baterii - ce modele sunt afectate

Conform Autorității Federale Germane pentru Transportul cu Autovehicule (KBA), Grupul Volkswagen recheamă aproximativ 95.000 de vehicule electrice la nivel global. Problemele provin de la modulele de baterie care nu respectă specificațiile tehnice. Aceste defecțiuni pot determina aprinderea unui martor galben, scăderea autonomiei sau, în cazuri extreme, risc de incendiu.

Modelele afectate ale VW sunt ID.3, ID.4, ID.5 și ID.Buzz, produse între 24 iunie 2023 și 23 august 2024. Pentru Cupra, rechemarea include modelul Born, fabricat între 7 februarie 2022 și 21 aprilie 2024. În total, sunt vizate aproximativ 94.000 de vehicule la nivel mondial: aproape 75.000 VW și puțin peste 19.000 Cupra. În Germania, cifrele sunt de 28.000 de unități: 22.000 VW și 6.000 Cupra.

Ce presupune rechemarea

Pentru rezolvarea problemelor, vehiculele trebuie să fie aduse în service, unde se va efectua o actualizare software și o verificare a bateriei de înaltă tensiune. În cazul în care este necesar, modulele defecte vor fi schimbate.

Un purtător de cuvânt al VW a explicat că supraîncărcarea termică într-un modul de baterie poate apărea doar „în cazuri individuale foarte rare”. „O astfel de supraîncărcare ar putea, în cazuri extreme, să provoace un incendiu”, a precizat acesta. „Pentru a exclude orice riscuri potențiale, verificăm proactiv toate vehiculele afectate.”

Această acțiune vine după ce Volkswagen a detectat riscuri legate de bateriile de înaltă tensiune și subliniază importanța verificărilor preventive. Proprietarii modelelor afectate sunt sfătuiți să programeze cât mai curând verificările în service pentru a elimina orice pericol.

