Codul Rutier ar putea introduce noi reguli pentru culoarul de salvare. Obligații pentru șoferi în trafic

Şoferii ar putea fi nevoiţi să respecte reguli noi în cazul culoarelor de salvare destinate maşinilor de intervenţie ale autorităţilor. Deputații USR au depus, la Parlament, un proiect de lege care stabilește clar ce trebuie să facă șoferii în condiții de ambuteiaj sau trafic intens, astfel încât să ușureze trecerea mașinilor de urgență - ambulanțe, autovehicule de pompieri ori de poliție.

'Forma actuală a Codului rutier nu stabilește clar ce trebuie să facă șoferii în condiții de ambuteiaj sau trafic intens astfel încât să ușureze trecerea mașinilor de urgență - ambulanțe, autovehicule de pompieri ori de poliție. Deputații USR Dumitru Văduva și Ovidiu Paraschivescu au depus un proiect pentru clarificarea legislației și pentru alinierea la prevederile europene, în condițiile în care orice întârziere a echipajelor de urgență poate costa vieți', se arată într-un comunicat de presă remis sâmbătă Agerpres de USR.

Mulți șoferi țin deja cont de această practică, dar lipsa unui temei legal creează confuzie

Deputatul USR, Dumitru Văduva, a declarat că mulți șoferi țin deja cont de această practică, dar lipsa unui temei legal creează confuzie și întârzieri.

'Proiectul elimină ambiguitatea și stabilește reguli clare pentru toți participanții la trafic, precum și sancțiuni pentru nerespectarea lor. Scopul este simplu: intervenții mai rapide ale echipajelor de urgență și, implicit, șanse mai mari de salvare. Prin modificările propuse de noi, România își aliniază legislația la standardele europene și transformă o practică deja existentă într-o obligație care salvează vieți', a spus acesta.

Câteva secunde pot face diferența

Deputatul USR, Ovidiu Paraschivescu, a menționat că 'în spatele fiecărei sirene care răsună în trafic se află o cursă contracronometru, iar câteva secunde pot însemna diferența dintre o inimă care reîncepe să bată și o tragedie'.

Inițiatorii acestui proiect afirmă că regulile prevăzute acum în Codul rutier în cazul apropierii și trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară și cu mijloace de avertizare luminoasă și sonoră în funcțiune pot fi aplicate doar pe drumuri publice fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens și ambuteiaje, așa cum se întâmplă în special în orașe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto.

'Proiectul de lege vine să corecteze această situație, introducând în Codul rutier, ca obligație, ceea ce mulți șoferi fac acum din proprie inițiativă: în cazul drumurilor cu o singură bandă de circulație pe sens: șoferii trebuie să se tragă cât mai pe dreapta și să lase loc în stânga, în cazul drumurilor cu două sau mai multe benzi: șoferii de pe banda de lângă axul drumului trebuie să se tragă cât mai în stânga, iar toți ceilalți spre dreapta. Nerespectarea obligației privind formarea culoarului de salvare va constitui contravenție, la fel circulația printr-un astfel de culoar de către șoferii care nu au dreptul', se mai arată în comunicatul USR, potrivit Agerpres.

