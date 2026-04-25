Alimentul interzis în dieta lui Cristiano Ronaldo: Cum se menține în formă la 41 de ani

Fostul bucătar privat al lui Cristiano Ronaldo a dezvăluit că atacantul a eliminat laptele din dieta sa pentru a-și menține masa musculară, scrie dailymail.com.

Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a fost apreciat pentru longevitatea sa, continuând să joace fotbal la o vârstă înaintată. Se așteaptă ca acesta să conducă atacul echipei naționale a Portugaliei, care speră la succes la Cupa Mondială din această vară.

De-a lungul anilor, el a fost lăudat pentru fizicul său bine definit. În luna februarie, într-o postare pe Instagram, Ronaldo a scris: „Longevitatea și performanța de top nu apar din întâmplare. Se construiesc prin recuperare zilnică, prin muncă. Nu este un secret. Este o rutină.”

Acum, fostul său bucătar a dezvăluit că secretul său este evitarea laptelui, deoarece nu crede că este firesc pentru oameni să îl consume.

„Fără lapte”, a declarat Giorgio Barone pentru covers.com. „Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor specii. Niciun alt animal nu bea lapte după vârsta de trei luni. Vițeii nu mai beau lapte după această vârstă. Animalele nu consumă laptele altor animale", a mai spus acesta.

„Acest lucru nu există în natură. Doar oamenii continuă să bea lapte până la 30, 40, 50 și 60 de ani și, în opinia mea, este greșit. Toți suntem alăptați de mamele noastre, la fel ca puii altor animale, cum ar fi câinii, lupii, vacile sau măgarii. Este ceva natural.”

„După copilărie, nu este normal. Este împotriva naturii”, a mai spus acesta.

Ce mănâncă Ronaldo

Ronaldo este cunoscut pentru faptul că se antrenează până la patru ore și consumă zilnic șase „mini-mese” bogate în proteine, pentru a se menține într-o formă fizică de top, înainte de a folosi saune și băi cu gheață pentru recuperare.

Ultimele măsurători arată că are un procent de grăsime corporală de doar 7%. Jucătorii din Premier League sunt considerați în formă dacă se mențin între 8 și 12%.

Ronaldo consumă frecvent avocado, peștele proaspăt și, în general, se bazează pe alimente bogate în proteine ​​și sărace în grăsimi, cum ar fi puiul. În dieta sa zilnică mai intră salate, cereale integrale, precum quinoa, și fructe proaspete.

Colegii săi din naționala Portugaliei au spus că preparatul preferat al căpitanului este Bacalhau a Bras, un fel de mâncare tradițional care combină ouă, cartofi prăjiți și cod sărat.

„Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată”, a spus Barone. „Mănâncă puțin din toate, dar întotdeauna sănătos.”

La micul dejun, ar mânca un avocado cu cafea, ouă și fără zahăr. Absolut fără zahăr. Prânzul poate fi pui, pește și întotdeauna legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi ia din legume, deci nu are nevoie de produse din făină.

Nimic precum paste, pâine și alte alimente de acest fel. Seara mănâncă ușor, de obicei pește sau carne slabă, sub formă de file, întotdeauna însoțite de legume.”



Ficatul și alte organe, considerate „superalimente”

Ronaldo și-a exprimat, de asemenea, dezgustul față de băuturile carbogazoase. La Euro 2020, a mutat o sticlă de Coca-Cola din fața sa în timpul unei conferințe de presă și i-a îndemnat pe fani să bea apă în schimb.

Portughezul are o abordare diferită față de starul lui Manchester City, Erling Haaland, care a dezvăluit recent că include lapte crud în dieta sa, dar consumă și friptură și organe precum ficatul și inima.

Barone a spus: „Sunt de acord cu [dieta lui Erling Haaland care include] consumul de organe. Ficatul, inima și creierul sunt toate alimente sănătoase. Sunt superalimente.”

„Și lui Cristiano îi plăcea ficatul. Îmi place și mie. Este foarte bogat în fier și este important în alimentație, deci în ceea ce privește organele, sunt de acord, dar nu în ceea ce privește laptele”, a mai spus acesta.