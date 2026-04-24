De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău

Foarte multe persoane sunt nemulțumite de faptul că se balonează pe parcursul zilei. Acest lucru este influențat de modul în care funcționează digestia și de factori precum alimentația, viteza cu care mănânci, stresul și nivelul de hidratare. Toți acești factori contribuie la apariția senzației de disconfort și balonare abdominală spre finalul zilei, potrivit 20minutos.es.

Dr. Malena Garcia Arredondo a explicat că abdomenul se poate umfla pe parcursul zilei nu doar din cauza alimentelor, ci și a modului în care funcționează sistemul digestiv.

„Nu este vorba doar despre ceea ce mâncăm, ci despre cum funcționează sistemul nostru digestiv în ansamblu. În timpul nopții, intestinele rămân relativ goale, dar pe parcursul zilei, intră în joc mai mulți factori: aportul de alimente și lichide, fermentația intestinală, producția de gaze și modificările motilității digestive”, a explicat dr. Malena García Arredondo, specialistă în sistemul digestiv.

La acestea se adaugă un fenomen tot mai studiat: disinergia abdominofrenică, în care diafragma coboară, iar peretele abdominal se relaxează în loc să susțină abdomenul, ceea ce provoacă umflarea acestuia chiar și fără o creștere reală a volumului. Rezultatul este acea diferență vizibilă și adesea inconfortabilă între dimineață și noapte.

Potrivit expertei, nevoia de a slăbi pantalonii la finalul zilei poate fi normală dacă apare ocazional, însă balonarea frecventă sau intensă, mai ales când este însoțită de durere, modificări ale tranzitului intestinal sau oboseală, necesită atenție medicală.

Nu există alimente interzise, dar nici miraculoase

Toleranța digestivă diferă de la o persoană la alta, iar ideea unei liste de alimente interzise este greșită. Chiar dacă unele alimente pot favoriza apariția balonării prin fermentație intestinală, efectele lor nu sunt aceleași pentru toți oamenii și sunt influențate de microbiota intestinală, sensibilitatea individuală, de stres sau de stil de viață. Potrivit expertei, de multe ori, disconfortul digestiv nu este cauzat de un anumit aliment, ci de un dezechilibru al sistemului digestiv.

Dr. Malena Garcia Arredondo a explicat că nu există alimente miraculoase care să reducă balonarea, dar unele ingrediente - ghimbirul, turmericul, iaurtul, chefirul, peștele gras și uleiul de măsline extravirgin - pot susține o microbiotă intestinală sănătoasă și pot contribui la reducerea inflamației.

Potrivit acesteia, modul în care sunt gătite alimentele influențează digestia - fierberea sau gătitul la abur sunt mai bine tolerate, iar alimentele prăjite sau grase pot accentua disconfortul.

