Data publicării: 00:00 24 Apr 2026

De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Autor: Darius Mureșan

durere-burta-stomac_02685400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @katemangostar

Mulți oameni se confruntă cu o senzație de balonare seara, chiar dacă au mâncat normal pe parcursul zilei. Această reacție poate arăta modul în care funcționează digestia și felul în care organismul procesează alimentele, lichidele și stresul acumulat.

Foarte multe persoane sunt nemulțumite de faptul că se balonează pe parcursul zilei. Acest lucru este influențat de modul în care funcționează digestia și de factori precum alimentația, viteza cu care mănânci, stresul și nivelul de hidratare. Toți acești factori contribuie la apariția senzației de disconfort și balonare abdominală spre finalul zilei, potrivit 20minutos.es

Dr. Malena Garcia Arredondo a explicat că abdomenul se poate umfla pe parcursul zilei nu doar din cauza alimentelor, ci și a modului în care funcționează sistemul digestiv.

„Nu este vorba doar despre ceea ce mâncăm, ci despre cum funcționează sistemul nostru digestiv în ansamblu. În timpul nopții, intestinele rămân relativ goale, dar pe parcursul zilei, intră în joc mai mulți factori: aportul de alimente și lichide, fermentația intestinală, producția de gaze și modificările motilității digestive”, a explicat dr. Malena García Arredondo, specialistă în sistemul digestiv.

La acestea se adaugă un fenomen tot mai studiat: disinergia abdominofrenică, în care diafragma coboară, iar peretele abdominal se relaxează în loc să susțină abdomenul, ceea ce provoacă umflarea acestuia chiar și fără o creștere reală a volumului. Rezultatul este acea diferență vizibilă și adesea inconfortabilă între dimineață și noapte.

Potrivit expertei, nevoia de a slăbi pantalonii la finalul zilei poate fi normală dacă apare ocazional, însă balonarea frecventă sau intensă, mai ales când este însoțită de durere, modificări ale tranzitului intestinal sau oboseală, necesită atenție medicală.

VEZI ȘI:  Speli vasele în timp ce gătești? Ce spune acest obicei despre tine, potrivit experților

Nu există alimente interzise, dar nici miraculoase

Toleranța digestivă diferă de la o persoană la alta, iar ideea unei liste de alimente interzise este greșită. Chiar dacă unele alimente pot favoriza apariția balonării prin fermentație intestinală, efectele lor nu sunt aceleași pentru toți oamenii și sunt influențate de microbiota intestinală, sensibilitatea individuală, de stres sau de stil de viață. Potrivit expertei, de multe ori, disconfortul digestiv nu este cauzat de un anumit aliment, ci de un dezechilibru al sistemului digestiv.

Dr. Malena Garcia Arredondo a explicat că nu există alimente miraculoase care să reducă balonarea, dar unele ingrediente - ghimbirul, turmericul, iaurtul, chefirul, peștele gras și uleiul de măsline extravirgin - pot susține o microbiotă intestinală sănătoasă și pot contribui la reducerea inflamației.

Potrivit acesteia, modul în care sunt gătite alimentele influențează digestia - fierberea sau gătitul la abur sunt mai bine tolerate, iar alimentele prăjite sau grase pot accentua disconfortul.

VEZI ȘI: Trucul simplu care poate calma anxietatea în doar câteva secunde

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Rețetă celebră de vită gătită lent: secretul unui preparat franțuzesc „care se topește în gură”
Publicat acum 1 ora si 52 minute
David Popovici, medalie de aur și la 200 m liber
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery: Când democrațiile sunt puse la încercare, „vocea, prezența și angajamentul” Majestății Sale Margareta servesc drept busolă
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Iranul începe să semene cu România din 1989
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 14 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
