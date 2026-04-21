Trucul simplu care poate calma anxietatea în doar câteva secunde

Anxietatea este o reacție normală a organismului la stres, însă devine o adevărată problemă atunci când simptomele sunt constante și afectează viața de zi cu zi. Printre manifestările acesteia se numără gânduri greu de controlat, tensiune musculară, palpitații, dificultăți de respirație și amețeli. De obicei, tratamentul include psihoterapie și uneori medicamente, iar în cazul episoadelor bruște se pot folosi tehnici simple de calmare pe care le recomandă specialiștii, potrivit 20minutos.es.

Medicul psihiatru Alejandro Martinez Rico recomandă o tehnică simplă pentru a calma anxietatea.

„Uneori, anxietatea nu este calmată prin gândire... este calmată de corp”, a explicat psihiatrul.

Potrivit acestuia, anxietatea este tratată de obicei prin sprijin și înțelegere, pentru a ajuta persoana să își gestioneze emoțiile. În plus, anumite gesturi simple, precum atingerea propriului corp, pot avea un efect calmant și pot ajuta la reducerea stresului.

Trucul care poate calma anxietatea în câteva secunde

„Puneți mâna dreaptă sub axila stângă și brațul stâng peste umărul drept, apăsând ușor. Mențineți această poziție câteva secunde și respirați încet”, a explicat medicul.

Gestul poartă denumirea de „îmbrățișare somatică” și trimite semnale eficiente pentru reglarea sistemului nervos. Potrivit psihiatrului, gestul activează sistemul nervos parasimpatic, considerat frâna de urgență a creierului.

„O presiune ușoară activează receptorii tactili care trimit semnale de siguranță către creier”, a spus doctorul. Gestul reduce și „activarea amigdalei, care este implicată în răspunsul la frică, iar această stimulare transversală ajută la deblocarea răspunsului la stres”, a mai spus Alejandro Martinez Rico.

Specialistul recomandă folosirea acestui truc atunci când apare anxietatea, deoarece transmite creierului un semnal de calmare: „Te poți relaxa, nu există niciun pericol în acest moment”.

