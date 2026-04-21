DCNews Stiri Trucul simplu care poate calma anxietatea în doar câteva secunde
Data publicării: 23:42 21 Apr 2026

Trucul simplu care poate calma anxietatea în doar câteva secunde
Autor: Darius Mureșan

femeie frica anxietate stres Sursa foto: Freepik, @tirachardz

Un medic psihiatru a dezvăluit un truc simplu care poate calma rapid anxietatea.

Anxietatea este o reacție normală a organismului la stres, însă devine o adevărată problemă atunci când simptomele sunt constante și afectează viața de zi cu zi. Printre manifestările acesteia se numără gânduri greu de controlat, tensiune musculară, palpitații, dificultăți de respirație și amețeli. De obicei, tratamentul include psihoterapie și uneori medicamente, iar în cazul episoadelor bruște se pot folosi tehnici simple de calmare pe care le recomandă specialiștii, potrivit 20minutos.es.

Medicul psihiatru Alejandro Martinez Rico recomandă o tehnică simplă pentru a calma anxietatea. 

„Uneori, anxietatea nu este calmată prin gândire... este calmată de corp”, a explicat psihiatrul.

Potrivit acestuia, anxietatea este tratată de obicei prin sprijin și înțelegere, pentru a ajuta persoana să își gestioneze emoțiile. În plus, anumite gesturi simple, precum atingerea propriului corp, pot avea un efect calmant și pot ajuta la reducerea stresului. 

VEZI ȘI: Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima

Trucul care poate calma anxietatea în câteva secunde 

„Puneți mâna dreaptă sub axila stângă și brațul stâng peste umărul drept, apăsând ușor. Mențineți această poziție câteva secunde și respirați încet”, a explicat medicul.

Gestul poartă denumirea de „îmbrățișare somatică” și trimite semnale eficiente pentru reglarea sistemului nervos. Potrivit psihiatrului, gestul activează sistemul nervos parasimpatic, considerat frâna de urgență a creierului.

„O presiune ușoară activează receptorii tactili care trimit semnale de siguranță către creier”, a spus doctorul. Gestul reduce și „activarea amigdalei, care este implicată în răspunsul la frică, iar această stimulare transversală ajută la deblocarea răspunsului la stres”, a mai spus Alejandro Martinez Rico.

Specialistul recomandă folosirea acestui truc atunci când apare anxietatea, deoarece transmite creierului un semnal de calmare: „Te poți relaxa, nu există niciun pericol în acest moment”.

VEZI ȘI: Greșeala pe care o faci când bei apă. La ce trebuie să fii foarte atent

Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
Bulgărași de zăpadă - un desert tradițional spaniol de care te vei îndrăgosti
Publicat acum 46 minute
Trucul simplu care poate calma anxietatea în doar câteva secunde
Publicat acum 59 minute
Donald Trump, anunțul serii privind armistițiul cu Iranul și blocada din Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 1 ora si 7 minute
De ce incendiul de la CET Vest ajunge să pară atac militar. Breaking news-ul care sperie
Publicat acum 1 ora si 15 minute
De ce semnează femeia prima la Starea Civilă: explicația care schimbă percepția asupra unei „tradiții”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Apr 2026
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 7 ore si 4 minute
Cine va lua locul miniștilor PSD demisionari. Ilie Bolojan, precizări
Publicat acum 15 ore si 46 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui premier tehnocrat. Cine s-ar „încadra” pe această funcție
Publicat acum 14 ore si 45 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
