Greșeala pe care o faci când bei apă. La ce trebuie să fii foarte atent

Apa este cea mai consumată băutură la nivel mondial, iar modul corect de hidratare este un subiect intens dezbătut. Specialiștii, precum David Mateo, atrag atenția că nu contează doar câtă apă bei, ci și modul în care o consumi.

Într-un videoclip postat pe contul de TikTok, David Mateo a explicat că una dintre cele mai frecvente greșeli este consumul unei cantități mari de apă dintr-o dată. Acesta recomandă ca apa să fie băută treptat, cu înghițituri mici, pentru a permite o absorbție mai eficientă în organism și pentru a evita eliminarea rapidă a lichidelor înainte de a fi absorbite.

„Dacă o bei toată dintr-o dată, corpul tău o elimină înainte de a o putea absorbi”, spune David Mateo.

Potrivit specialistului, este ideal să te hidratezi imediat după trezire, deoarece ajută la activarea sistemului digestiv și pregătește organismul după perioada de post din timpul nopții.

De asemenea, acesta recomandă evitarea cantităților mici de apă în timpul meselor și îi sfătuiește pe oameni să cunsume apă între mese pentru a nu dilua sucurile gastrice și a nu îngreuna digestia.

David Mateo a explicat că temperatura apei influențează digestia și recomandă ca apa să fie băută la temperatura camerei sau călduță, deoarece apa rece ar putea încetini procesul de digestie prin efectul asupra vaselor de sânge.

De câtă apă ai nevoie

Cantitatea de apă necesară zilnic diferă de la o persoană la alta, dar, în general, se recomandă un consum de aproximativ 1,5-2 litri pe zi. Această nevoie crește dacă persoana face activități fizice intense, dacă temperaturile sunt ridicate sau în funcție de greutate și metabolism.

Nivelul de hidratare poate fi verificat foarte ușor, potrivit lui David Mateo.

„Culoarea urinei este un semn bun. Dacă este limpede, totul este în regulă; dacă este foarte galbenă sau are un miros puternic, ai nevoie de mai multă apă”, a spus David Mateo.

Acesta a atras atenția că nu doar lipsa apei este periculoasă, ci și consumul excesiv, care poate duce la intoxicație cu apă și dezechilibre ale sodiului.

