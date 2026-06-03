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DCNews Stiri Ce l-a determinat pe Joe Biden să se retragă din cursa prezidențială. Soția sa, Jill, dezvăluiri la doi ani distanță: „Am fost devastați”

Ce l-a determinat pe Joe Biden să se retragă din cursa prezidențială. Soția sa, Jill, dezvăluiri la doi ani distanță: „Am fost devastați”

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 03 Iun 2026
joe biden sua presedinte Joe Biden, fost președinte și vicepreședinte al SUA. Foto: Agerpres
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Jill Biden a declarat că retragerea lui Joe Biden din cursa prezidențială din 2024 a venit pe fondul presiunii intense din Partidul Democrat după dezbaterea dificilă cu Donald Trump, spunând că atât ea, cât și soțul ei au fost „devastați” de reacțiile publice.

Fosta Primă Doamnă a SUA, Jill Biden, a vorbit despre decizia lui Joe Biden de a se retrage din cursa prezidențială din 2024, în cadrul unui eveniment dedicat noii sale cărți, View from the East Wing.

Jill Biden a rememorat presiunea uriașă la care a fost supus Joe Biden în urma prestației sale dezastruoase la dezbaterea electorală din 2024, spunând că acesta i-a spus: „Jilly, nu am avut de ales”, după decizia de a se retrage din cursa prezidențială.

Prestația slabă a lui Biden în dezbaterea cu Donald Trump a stârnit îngrijorări mari în rândul democraților, ceea ce a dus la apeluri pentru retragerea sa din cursă. Întrebată dacă ea și soțul ei au fost surprinși de reacția partidului, Jill Biden a spus: „Joe și cu mine am fost devastați”, potrivit The Guardian.

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Ce le reproșează Jill Biden democraților

„Să ai oameni pe care îi consideram prieteni apropiați spunând lucruri oribile despre Joe… dacă vrei să vii la noi și să ne spui față în față, e una, dar să mergi la televizor sau în presă sau să-mi trimiți editoriale - a fost foarte dureros”, a adăugat ea.

Jill Biden a spus că reacția publică din interiorul Partidului Democrat a fost cea care, în final, l-a determinat pe soțul ei să se retragă din cursă.

Jill Biden a crezut că soțul său suferă un AVC

Întrebată și despre informațiile conform cărora l-ar fi încurajat pe soțul ei să rămână în competiție, în ciuda opiniilor diferite din cercul său apropiat, Jill a spus: „L-aș susține pe Joe indiferent dacă ar fi vrut să rămână sau să iasă din cursă”, a spus ea. „Dar pentru mine, el trebuia să ia această decizie singur… pentru că era o decizie cu care trebuia să trăiască tot restul vieții”, a mai spus fosta Primă Doamnă.

Într-un miting urmat după dezbaterea din iunie 2024, Jill Biden își lăudase soțul, spunând: „Joe, ai făcut o treabă atât de bună. Ai răspuns la fiecare întrebare. Știai toate faptele”. Totuși, în carte - și în turneul de promovare - ea a dezvăluit că a crezut că soțul ei suferă un accident vascular cerebral. „Momentul acela s-a întâmplat și, pe cuvânt de onoare, m-a speriat îngrozitor”, a spus ea. „M-am gândit: ‘Ce se întâmplă, Doamne?!’”, a adăugat ea.

Deși Jill Biden nu a precizat la ce moment din dezbatere se referea, Biden a încercat să atace politicile lui Trump privind reducerile de taxe și datoria națională, dar a încurcat formularea și a spus: „Am învins în sfârșit Medicare”. Echipa sa a clarificat ulterior că intenționase să spună că administrația sa „a învins marile companii farmaceutice”, dar gafa a alimentat îngrijorările legate de starea mentală și fizică a președintelui de atunci, în vârstă de 81 de ani.

„A fost unul dintre acele momente care, pentru mine, au fost inexplicabile”, a mai spus fosta Primă Doamnă a SUA.

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