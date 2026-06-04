Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un mall din Timișoara

O femeie de 27 de ani a fost înjunghiată într-un magazin din Timişoara, miercuri după-amiaza, de fostul concubin, în vârstă de 49 de ani, victima fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în stare conştientă.

Femeia, transportată la spital

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş a informat că Secţia 4 Poliţie Urbană Timişoara a fost sesizată printr-un apel la 112 că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat, în incinta unei societăţi comerciale.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că femeia de 27 de ani ar fi fost înjunghiată de bărbatul de 49 de ani.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul, prins de un agent de pază

Bărbatul agresor a fost imobilizat de un agent de pază, angajat al societăţii comerciale, fiind ulterior preluat de poliţişti. În prezent, acesta se află în custodia poliţiei pentru efectuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale care se impun, menţionează sursa citată.

Individul ar fi mărturisit, în fața jurnaliștilor, că s-a simțit trădat de femeie, recunoscând faptele.

În continuare, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, notează Agerpres.

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