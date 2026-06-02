Adolescent acuzat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat într-o comună din Prahova

Adolescent acuzat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un bărbat într-o comună din Prahova

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
cutit-2_06941000 Un adolescent a înjunghiat un bărbat. Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Un adolescent în vârstă de 16 ani din Prahova este acuzat de tentativă de omor, după ce a înjunghiat un tânăr de 25 de ani.

Un minor în vârstă de 16 ani a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, fiind acuzat de tentativă de omor după ce a înjunghiat un bărbat în comuna prahoveană Filipeştii de Pădure.

Adolescentul, cunoscut pentru comportamentul său violent

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Floreşti au fost sesizaţi, la data de 1 iunie 2026, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la producerea unui incident violent în comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un bărbat ar fi fost agresat cu un obiect tăietor-înţepător, suferind leziuni în zona toracică”, a informat, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că agresorul este un adolescent în vârstă de 16 ani cunoscut pentru comportamentul său violent, iar victima este un bărbat de 25 de ani, fapta având loc într-un parc, fără motive cunoscute.

Arest la domiciliu pentru 30 de zile

În urma administrării probatoriului, faţă de minor a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior, instanţa de judecată a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul şi a dispunerii măsurilor legale care se impun.

În cauză se efectuează cercetări pentru tentativă de omor.

