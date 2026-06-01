Inteligența artificială, acuzată de furt intelectual. Editorul New Tork Times: Profesia noastră a fost prea tăcută

În cadrul discursului, A.G. Sulzberger a precizat că inteligența artificială influențează piețele prin furtul de proprietate intelectuală, la o scară fără precedent, notează France24.

„Giganții tehnologici exploatează site-urile de știri fără permisiune sau compensație”, a spus editorul New York Times, adăugând că sectorul de știri „a fost prea tăcut, prea pasiv și prea fragmentat în fața abuzurilor companiilor care conduc revoluția inteligenței artificiale”.

De asemenea, compania lui Sulzberger dă în judecată OpenAI, creatorul ChatGPT, și Microsoft, pentru utilizarea unor materiale protejate de drepturi de ajutor. Acesta a lansat un rechizitoriu dur la adresa companiilor de inteligență artificială în fața directorilor din industria media reuniți la cea de-a 77-a ediție a Congresului Mondial al Presei WAN-IFRA.

Potrivit lui Sulzberger, companiile de inteligență artificială câștigă din ce în ce mai multe piețe, în detrimentul site-urilor dedicate, însă nu-și asumă responsabilitatea pentru materialele pe care le pun la dispoziția oamenilor. El a adăugat că jurnalismul se îndreaptă spre un viitor cu tot mai puțin personal care să facă reportaje originale.

Congresul, care se desfășoară până miercuri, este organizat în parteneriat cu CMA Media, divizia media a gigantului din domeniul transportului maritim CMA CGM.

Evenimentul are loc într-un context de îngrijorare profundă privind modelul economic al instituțiilor media, aflat sub presiunea inteligenței artificiale și confruntat cu o concurență tot mai intensă din partea rețelelor sociale.