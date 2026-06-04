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DCNews Economie Tot mai multe firme intră în insolvență. Numărul dosarelor a crescut cu 37% în ultimul an

Tot mai multe firme intră în insolvență. Numărul dosarelor a crescut cu 37% în ultimul an

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 04 Iun 2026
insolventa faliment lacat Lacăt. Sursa foto: Pexels. Rol ilustrativ
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Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut în luna mai 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 864 dosare la nivel naţional.

Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut în luna mai 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, fiind înregistrate 864 dosare la nivel naţional, potrivit unei platforme de analiză financiară.

Capitala, fruntașă la dosare noi de insolvență

De la peste o sută de dosare de insolvenţă, la 215, în Bucureşti se constată o creştere a situaţiei insolvenţelor, arată datele publicate de RisCo.

„Analiza evoluţiei dosarelor de insolvenţă aferente perioadei mai 2025 - mai 2026 evidenţiază o creştere de 37%. Această dinamică ascendentă reflectă intensificarea provocărilor economico-financiare asupra mediului de afaceri în rândul companiilor din România, în perioada de referinţă analizată”, precizează sursa citată.

Luna mai a acestui an anunţă fluctuaţii în ceea ce priveşte numărul de dosare de insolvenţă deschise. Astfel, în judeţul Bihor au fost deschise 50 de dosare noi. În raport cu aceeaşi lună a anului precedent, se evidenţiază o creştere de 28% la nivelul judeţului. O creştere de peste 50% se remarcă în Ilfov. Numărul dosarelor de insolvenţă s-a ridicat la 50, faţă de 33 în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În urma analizei pentru judeţul Constanţa, se constată: de la 20 de dosare de insolvenţă în mai 2025, în aceeaşi lună din 2026, judeţul ajunge la 42 de deschideri de dosare privind insolvenţa. Dublarea numărului dosarelor indică o creştere de până la 110%. Hunedoara înregistrează un număr de 32 de dosare de insolvenţă, ceea ce arată o creştere de 191%.

Județe în care s-au înregistrat cele mai puține dosare

Analiza aferentă perioadei menţionate evidenţiază faptul că, în unele judeţe, numărul dosarelor de insolvenţă a înregistrat creşteri, în timp ce în altele se observă o tendinţă de scădere. Astfel, Argeş este unul dintre judeţele în care insolvenţele scad cu până la 25%. În Maramureş situaţia pare să anunţe o schimbare a mediului de afaceri, unde se remarcă o scădere de 78%.

Alte judeţe care înregistrează scăderi ale dosarelor de insolvenţă pentru luna mai din acest an sunt Olt (-11%), Ialomiţa (-22%), Satu Mare (-13%), Harghita (-43%) şi Vâlcea (-56%).

Construcțiile și HoReCa, printre domeniile cele mai afectate de insolvențe

Firmele care îşi desfăşoară activitatea în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale întâmpină dificultăţi. În acest domeniu întâlnim o creştere de aproximativ 27% a dosarelor de insolvenţă deschise în luna mai 2026.

În domeniul restaurantelor se observă o creştere de 30%. În cazul operatorilor care activează şi desfăşoară activităţi de tip comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, luna mai marchează o creştere de 93% a dosarelor de insolvenţă.

Domeniul de lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii înregistrează o creştere de circa 189% - de la 9 dosare în mai 2025, la 26 de dosare deschise în mai 2026. Alte creşteri ale dosarelor de insolvenţă întâlnim în cultivarea plantelor nepermanente (127%), comerţ cu ridicata specializat al altor produse (70%), alte transporturi terestre de călători (25%), dar şi în rândul transporturilor rutiere de mărfuri şi servicii de mutare (4%), notează Agerpres.

Citește și: Prognoza BERD pentru economia României în 2026, revizuită în scădere

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