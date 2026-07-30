Lockheed Martin, acorduri cu două firme românești în cadrul Salonului Aeronautic Farnborough 2026

Lockheed Martin a semnat două memorandumuri de înțelegere (MoU) cu Aerostar și respectiv, MarcTel în cadrul Salonului Aeronautic de la Farnborough din 2026, anunță compania americană.

Scopul acestor înțelegeri este de a sprijini cooperarea industrială privind viitoarele radare AN/TPQ-53 în România. Acordurile stabilesc colaborări directe și activități de întreținere, extinzând în același timp participarea companiilor românești în lanțul de aprovizionare al programului.

„Parteneriatul nostru cu industria românească depășește simpla furnizare de capabilități critice – acesta reflectă un angajament pe termen lung față de cooperarea industrială”, a declarat Paul Lemmo, vicepreședinte și director general al diviziei Lockheed Martin Sensor, Effectors and Mission Systems. „Suntem mândri să consolidăm capabilitățile locale și să extindem oportunitățile de colaborare, îmbunătățind în același timp gradul de pregătire și întreținerea sistemului radar AN/TPQ-53.”

„Această etapă importantă consolidează și mai mult cooperarea industrială dintre MarcTel și Lockheed Martin, întărind un parteneriat construit pe o colaborare de peste 20 de ani”, a declarat Călin P. Pantea, director general al MarcTel.

În cadrul recentului exercițiu Eastern Phoenix 2026 desfășurat în România, sistemul AN/TPQ-53 și-a demonstrat capacitatea multi-misiune prin detectarea și urmărirea sistemelor aeriene fără pilot.

Noile acorduri se bazează pe parteneriatul de lungă durată al Lockheed Martin cu industria românească și consolidează reputația companiilor Aerostar și MarcTel ca parteneri locali de încredere și cu performanțe ridicate, se arată în comunicatul citat. Prin investiții în producție de vârf, întreținere, dezvoltarea forței de muncă și cercetare, Lockheed Martin a contribuit la consolidarea bazei industriale de apărare a României, creând în același timp oportunități pentru transferul de tehnologie, dezvoltarea expertizei locale și crearea de locuri de muncă pentru personal înalt calificat.

De la întreținerea flotei de avioane F-16 a Forțelor Aeriene Române și înființarea primelor centre de mentenanță Black Hawk și HIMARS din Europa până la promovarea cercetării în domeniul inteligenței artificiale și a tehnologiilor energetice inovatoare, Lockheed Martin continuă să investească în dezvoltarea de capabilități care sporesc securitatea pe termen lung și reziliența industrială a României.