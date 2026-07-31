Înaintea verdictului Fitch, Nazare vine cu un nou mesaj despre ratingul României

Sursa Foto: Alexandru Nazare, Minsitrul Economiei şi Finanţelor, Facebook

Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj despre raportul Fitch.

Agenția Fitch urmează să anunțe, vineri noaptea, dacă coboară ratingul României la categoria junk. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a zis că autoritățile române continuă dialogul cu marile agenții internaționale de rating, în contextul evaluărilor privind situația economică a țării. Alexandru Nazare a spus că vineri a avut o nouă întâlnire cu reprezentanții Moody’s, în timp ce România așteaptă publicarea raportului Fitch: „Rating: discuții la foc continuu cu agențiile internaționale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară”.

„Rating: discuții la foc continuu cu agențiile internaționale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară.



Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat şi în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare.



Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică şi capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată.



Din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia. În același timp, în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră.



Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate”, a scris, pe Facebook, Alexandru Nazare.

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Sorin Grindeanu a declarat că își dorește ca România să se mențină la același rating Fitch

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că își dorește ca România să se mențină la același rating Fitch și să fie apreciate în acest sens eforturile Parlamentului din aceste zile.

Grindeanu a fost întrebat cum vede situația economică a țării în acest moment, având în vedere că vineri agenția Fitch va da verdictul dacă România rămâne la categoria BBB- recomandată investițiilor sau e retrogradată la junk.

„Eu sper să fie apreciate și eforturile Parlamentului din această săptămână și de săptămâna viitoare, fiindcă la sfârșitul săptămânii viitoare, dacă nu mă înșel, e și Moody's, având în vedere că aproape toate lucrurile care țin de legile necesare pentru atragerea banilor din PNRR au fost votate. Eu cred că ăsta e un lucru bun, iar Parlamentul și-a făcut treaba și mă aștept să fie apreciat acest lucru și România să se mențină la același nivel, chiar dacă, așa cum am spus mai devreme, probabil că sunt unii piromani care și-ar dori aruncarea în aer. Dar, ăsta nu e un lucru pe care un om normal la cap să și-l dorească”, a afirmat liderul PSD, la Palatul Parlamentului.

Adrian Negrescu: O decizie pe muchie de cuțit

„Vineri va fi o zi decisivă pentru România. Agenția Fitch urmează să anunțe dacă coboară ratingul României la categoria junk. E o decizie pe muchie de cuțit, în ultima perioadă șansele de retrogradare crescând pe măsură ce criza politică s-a adâncit. Până acum o lună, experții străini priveau criza politică de la București ca pe o 'ploaie de vară, o criză soft pe care o evaluau cu un risc mediu, convinși fiind că politicienii vor rezolva rapid problema. Timpul a trecut și, din păcate, indecizia de pe scena politică s-a accentuat, iar temerile experților au crescut, mai cu seamă că ideea alegerilor anticipate a trecut în prim-plan”, a zis Adrian Negrescu, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Consultantul explică, astfel, că, pentru experții din agențiile de rating, înseamnă în esență o prelungire a indeciziei politice, a disoluției autorității guvernamentale cu riscul de a deraia de la angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. În aceste condiții, decizia agenției Fitch a devenit una impredictibilă în ciuda rezultatelor salutare ale Ministerului Finanțelor în privința reducerii deficitului bugetar, comentează el.

Adrian Negrescu atrage atenția, în context, că deși execuția bugetară pe primul semestru arată o îmbunătățire reală, deficitul scăzând la 41 de miliarde de lei, adică 2% din PIB, față de 69,8 miliarde de lei și 3,64% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut, experții agențiilor de rating se întreabă, în esență, dacă traiectoria pozitivă va putea fi menținută și în a doua parte a anului.

„Să nu uităm că România a funcționat aproape tot primul trimestru fără buget aprobat. Inflația a fost mai mare decât cea prevăzută în buget, iar cheltuielile de capital finanțate național au fost reduse, ceea ce a influențat în sens pozitiv deficitul, dar a slăbit calitatea creșterii. Dincolo de deficit, un mare semn de întrebare îl reprezintă datoria publică. Planul fiscal pe șapte ani, agreat la nivel european, prevedea datoria generală a administrației publice la 55,7% din PIB în 2025, 58,5% în 2026 și 60,6% în 2027. Ultima traiectorie a Comisiei Europene arată 59,3%, 61,6% și 63,4%. Diferența persistentă de aproximativ 3 puncte procentuale din PIB afectează percepția agențiilor de rating legată de stabilizarea datoriei pe termen mediu”, a zis Adrian Negrescu.

El arată că un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă și legea unitară a salarizării din sectorul public care, dacă este adoptată în forma discutată, ar adăuga permanent aproximativ 12 miliarde de lei pe an la cheltuieli începând cu 2027, adică circa 0,6% din PIB. Această creștere trebuie finanțată fie prin taxe mai mari, fie prin tăieri în alte zone, fie prin împrumuturi suplimentare. Niciuna dintre variante nu este neutră pentru rating, consideră consultantul citat.

În opinia sa, Fitch are câteva variante pe masă, respectiv menținerea ratingului BBB- cu perspectivă negativă, menținerea plus plasarea pe Rating Watch Negative, retrogradarea la BB+ cu perspectivă stabilă și retrogradarea cu perspectivă negativă. El subliniază, de asemenea, că agenția de evaluare financiară poate amâna o decizie negativă invocând îmbunătățirea din primul semestru și calmul de pe piețe.

Toate cele trei mari agenții de rating (S&P Global Ratings, Moody's și Fitch) au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk (nerecomandat pentru investiții n.r.).