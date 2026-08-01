A venit evaluarea: Fitch a menținut raitingul României la BBB minus. Perspectiva negativă, explicată

Momentul de reculegere a avut loc la propunerea premierului Ilie Bolojan. Foto: Facebook Guvernul României

Fitch Ratings a menținut ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, potrivit raportului publicat vineri, 31 iulie 2026.

România a primit astăzi verdictul în ceea ce privește ratingul suveran din partea agenției internaționale de rating Fitch Ratings. Informația DC News privind menținerea ratingului suveran de BBB-, cu perspectivă negativă, a fost confirmată de raportul Fitch Ratings.

"Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice, determinată de deficite bugetare ridicate, deşi în scădere treptată, şi de creşterea raportului dintre datoria guvernamentală şi PIB.

Incertitudinea politică s-a accentuat în urma destrămării coaliţiei de guvernare formate din patru partide, iar calea de soluţionare a acestei situaţii rămâne neclară. Deşi măsurile de consolidare fiscală au îmbunătăţit perspectivele fiscale pe termen scurt, persistă riscuri semnificative pe termen mediu.

Acestea sunt generate de dificultăţile de implementare a reformelor, de costurile socio-economice ale unor măsuri suplimentare de consolidare şi de considerentele politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028", precizează agenţia, într-un comunicat.

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

BBB- este ultima treaptă recomandată investițiilor. Această decizie a Fitch Ratings oferă României un răgaz, dar perspectiva negativă arată că o retrogradare rămâne posibilă, dacă dezechilibrele bugetare nu vor fi corectate.

Ce este ratingul BBB-

BBB- ste calificativul acordat de agențiile de rating pentru a arăta cât de rigur este să împrumuți bani unui stat.

este ultimul calificativ din categoria investment grade - recomandat investițiilor.

Ce calificative acordă agențiile de rating:

AAA - cea mai bună situație, risc foarte scăzut.

AA, A, BBB, respectiv state considerate încă sigure pentru investiții.

BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

BB+ și mai jos reprezintă categoria junk sau speculativă - avertizează investitorii asupra unui risc.

După publicarea datelor Fitch, România urmează să primească rapoarte și de la S&P Global Ratings și Moody's.

Sorin Grindeanu, precizări înainte de publicarea raportului Fitch

Grindeanu a fost întrebat cum vede situaţia economică a ţării în acest moment, având în vedere că vineri agenţia Fitch va da verdictul dacă România rămâne la categoria BBB- recomandată investiţiilor sau e retrogradată la "junk".

"Eu sper să fie apreciate şi eforturile Parlamentului din această săptămână şi de săptămâna viitoare, fiindcă la sfârşitul săptămânii viitoare, dacă nu mă înşel, e şi Moody's, având în vedere că aproape toate lucrurile care ţin de legile necesare pentru atragerea banilor din PNRR au fost votate. Eu cred că ăsta e un lucru bun, iar Parlamentul şi-a făcut treaba şi mă aştept să fie apreciat acest lucru şi România să se menţină la acelaşi nivel, chiar dacă, aşa cum am spus mai devreme, probabil că sunt unii piromani care şi-ar dori aruncarea în aer. Dar, ăsta nu e un lucru pe care un om normal la cap să şi-l dorească", a afirmat liderul PSD, la Palatul Parlamentului.

Alexandru Nazare s-a întâlnit cu reprezentanţii Moody's

Discuţiile cu agenţiile de evaluare financiară sunt foarte exigente, pentru că acestea nu analizează doar cifrele la zi, ci şi stabilitatea politică şi capacitatea ţării de a continua reformele şi de a menţine direcţia fiscal-bugetară asumată, susţine ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, citat de Agerpres.

Acesta s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanţii Moody's.

"Rating: discuţii la foc continuu cu agenţiile internaţionale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanţii Moody's, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut astăzi o discuţie complexă cu reprezentanţii agenţiei Moody's, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat şi în acest context, cu rigoare, execuţia bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor, reformele în implementare şi planul de finanţare pentru perioada următoare. Discuţiile sunt foarte exigente, pentru că agenţiile nu analizează doar cifrele la zi, ci şi stabilitatea politică şi capacitatea ţării de a continua reformele de a menţine direcţia fiscal-bugetară asumată", a scris Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ţinute sub control, iar investiţiile şi fondurile europene continuă să susţină economia. În acelaşi timp, el afirmă că în ultimele zile, formaţiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, de care depind sume importante de bani pentru ţara noastră.

"Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziţia României şi să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerenţă şi responsabilitate", a subliniat ministrul interimar al Finanţelor.

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).