A venit evaluarea: Fitch a menținut raitingul României la BBB minus. Perspectiva negativă, explicată

Momentul de reculegere a avut loc la propunerea premierului Ilie Bolojan. Foto: Facebook Guvernul României

Agenţia de evaluare financiară Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă.

"Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice, determinată de deficite bugetare ridicate, deşi în scădere treptată, şi de creşterea raportului dintre datoria guvernamentală şi PIB.

Incertitudinea politică s-a accentuat în urma destrămării coaliţiei de guvernare formate din patru partide, iar calea de soluţionare a acestei situaţii rămâne neclară. Deşi măsurile de consolidare fiscală au îmbunătăţit perspectivele fiscale pe termen scurt, persistă riscuri semnificative pe termen mediu.

Acestea sunt generate de dificultăţile de implementare a reformelor, de costurile socio-economice ale unor măsuri suplimentare de consolidare şi de considerentele politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028", precizează agenţia, într-un comunicat.

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

BBB- este ultima treaptă recomandată investițiilor. Această decizie a Fitch Ratings oferă României un răgaz, dar perspectiva negativă arată că o retrogradare rămâne posibilă, dacă dezechilibrele bugetare nu vor fi corectate.

Cu 24 de ore înainte de anunțarea raitingului, premierul Ilie Bolojan preciza la Digi 24: ”Să știți că în formarea unei agenții vizavi de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să-ți pui problema cum vei fi evaluat. Pentru că evaluările țin cont de două aspecte: țin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, țin cont de stabilitatea politică și țin cont de perspectiva viitoare pe 2027-2028”.

Nazare: Am trecut testul la limită

'România rămâne în categoria recomandată investițiilor - un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agențiile de rating - orice derapaj poate veni cu sancțiuni severe în perioada următoare. Menținerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil și cu o marjă minimă de siguranță. În spatele acestui rezultat a fost un efort instituțional excepțional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanțelor, în coordonare cu Banca Națională a României, care au documentat și susținut cu date solide fiecare argument pentru menținerea calificativului de investiții. A contat, de asemenea, și responsabilitatea liderilor partidelor politice și grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reușit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, România are argumente financiare solide: deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6%.

'Apartenența la UE, accesul la fonduri și finanțări europene și indicatorii de guvernanță superiori statelor comparabile susțin, de asemenea, ratingul țării. În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenția piețelor internaționale, rămâne situația politică. Agențiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcțional și continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanție de seriozitate a României. Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR și poate pune ratingul sub presiune. De aceea, România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcțională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului și oprirea inițiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanțare. Este o condiție pentru protejarea costurilor de finanțare, a investițiilor și a economiei României', a transmis șeful de la Finanțe.