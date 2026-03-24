Inteligența artificială va adânci diferența dintre bogați și săraci - avertisment major

Inteligența artificială va adânci diferența dintre bogați și săraci – acesta este semnalul de alarmă lansat de Larry Fink, liderul BlackRock, cel mai mare administrator de active la nivel global, cu aproximativ 14 trilioane de dolari în gestiune. Mesajul apare în contextul unei perioade în care investițiile în AI explodează, iar marile puteri economice, precum Statele Unite și China, tratează tehnologia ca pe un element strategic esențial.

Fink avertizează că această revoluție tehnologică nu vine doar cu oportunități, ci și cu riscuri serioase pentru echilibrul economic global.

Cine beneficiază cu adevărat

În scrisoarea anuală adresată investitorilor, Fink atrage atenția asupra unui tipar deja cunoscut: progresul tehnologic generează valoare uriașă, dar distribuția acesteia este departe de a fi echilibrată.

„Bogăția imensă creată în ultimele câteva generații a ajuns în mare parte la oamenii care dețineau deja active financiare”, a scris Fink. „Iar acum, inteligența artificială amenință să repete acest tipar la o scară și mai mare”.

Pe scurt, cine are deja capital, date și infrastructură va câștiga și mai mult. Restul riscă să rămână în urmă.

Creșterea spectaculoasă a companiilor din zona AI confirmă această direcție. De exemplu, Nvidia, lider în producția de cipuri pentru inteligență artificială, a ajuns la o evaluare de aproximativ 4,3 trilioane de dolari. Diferența dintre liderii tehnologici și restul economiei devine tot mai evidentă.

Fink explică mecanismul din spate. Firmele care controlează resursele critice, date, infrastructură, capital „sunt poziționate să beneficieze în mod disproporționat”.

Creștere economică mare, dar acces limitat

Deși astfel de evoluții nu sunt neobișnuite în istoria economică, problema reală este cine participă la câștiguri.

„Istoria sugerează că tehnologiile transformatoare creează o valoare enormă - iar o mare parte din acea valoare revine companiilor care le construiesc și le implementează, și investitorilor care le dețin”.

Fink nu vede acest fenomen ca fiind anormal în sine. Totuși, atrage atenția asupra unui risc major: „Întrebarea mai mare este cine participă la câștiguri. Când acea capitalizare de piață crește, dar proprietatea rămâne concentrată, prosperitatea poate părea tot mai îndepărtată pentru cei din exterior”.

Inteligența artificială ar putea alimenta o nouă bulă precum cea din era '.com'

Pe lângă problema inegalității, apare și un alt semnal de alarmă, precum posibilitatea unei supraevaluări a sectorului AI.

Tot mai mulți analiști compară situația actuală cu perioada de dinaintea crizei „dotcom” de la începutul anilor 2000 (Dot-com bubble). Ritmul accelerat al investițiilor și evaluările extrem de ridicate ridică semne de întrebare.

Inclusiv Banca Angliei a avertizat recent asupra riscului unei „corecții bruște” pe piețele globale, alimentată de entuziasmul din jurul companiilor AI.

În plus, unele tranzacții din industrie au atras atenția prin structura lor neobișnuită. De exemplu, situații în care o companie investește într-un partener care ulterior îi cumpără produsele ridică suspiciuni privind sustenabilitatea reală a creșterii.

De la imobiliare la bursă: schimbarea de strategie

Fink nu oferă o soluție simplă pentru problema inegalității, dar sugerează o direcție clară, și anume participarea mai largă la piețele de capital.

El consideră că modelul clasic, în care oamenii își construiesc averea prin achiziția de locuințe, devine tot mai greu de susținut. Prețurile ridicate, condițiile stricte de creditare și costurile asociate reduc atractivitatea acestui tip de investiție.

„E greu să nu empatizezi cu oamenii care se confruntă cu asta”, crede Fink. „Dacă nu mai crezi că jobul tău e o cale spre succes, crezi că nu îți poți permite o casă sau crezi că, chiar dacă poți, ea nu va genera multă avere, atunci economia nu simți că funcționează pentru tine. Nicio țară nu poate prospera dacă așa se simt cetățenii ei”.

În schimb, el susține orientarea către investiții financiare: „Dacă prosperitatea este creată tot mai mult pe piețele de capital, o parte din soluție este să ne asigurăm că mai mulți oameni investesc pe ele”.

„Asta nu diminuează provocările reale legate de accesibilitatea locuințelor sau faptul că veniturile multor gospodării nu au ținut pasul cu valoarea activelor”, a adăugat acesta. „Înseamnă doar că o parte esențială a soluției este să aducem mai mulți oameni pe piețele de capital - pentru ca ei să participe la creșterea care are deja loc, nu doar să o privească de pe margine”.

Provocare și oportunitate

Declarațiile vin într-un moment sensibil, cu puțin timp înainte ca BlackRock să publice pachetul salarial al lui Fink pentru 2025. În anul anterior, acesta a încasat 30,8 milioane de dolari, iar nivelul remunerației a generat discuții între acționari.

În final, mesajul transmis este unul clar: AI va genera valoare economică uriașă, însă distribuția acesteia rămâne incertă.

„Un lucru e clar”, a mai scris Fink în scrisoarea sa. „Inteligența artificială va crea o valoare economică semnificativă. Să ne asigurăm că participarea la acea creștere se extinde odată cu ea - aceasta este atât provocarea, cât și oportunitatea”, conform The Guardian.

