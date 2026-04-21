€ 5.0988
|
$ 4.3365
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.3365
 
DCNews Stiri Primul reactor nuclear care folosește ca agent de răcire sarea cu fluor. De ce s-a ajuns la această variantă
Data actualizării: 21:38 21 Apr 2026 | Data publicării: 21:04 21 Apr 2026

Primul reactor nuclear care folosește ca agent de răcire sarea cu fluor. De ce s-a ajuns la această variantă
Autor: Ioan-Radu Gava

reactor nuclear racire sare Foto: Unsplash

Centrala demonstrativă Hermes 2 din Oak Ridge, Tennessee, va fi primul reactor comercial al companiei și este primul reactor de Generația a IV-a producător de energie care primește autorizație de construcție în SUA.

Hermes 2 reprezintă prima implementare a Kairos Power în baza acordului din 2024 cu Google pentru dezvoltarea unei flote de reactoare avansate. Acesta va furniza până la 50 MW de electricitate către rețeaua Tennessee Valley Authority, contribuind la decarbonizarea centrelor de date Google din Tennessee și Alabama, scrie WNN.

Compania construiește deja reactorul demonstrativ de mică putere Hermes 1 în Oak Ridge, o versiune experimentală la scară redusă a tehnologiei KP-FHR (reactor de înaltă temperatură răcit cu săruri fluorurate) dezvoltată de Kairos.

Hermes 2, primul reactor nuclear cu răcire cu sare fluorată

Hermes 1, primul reactor care nu folosește apă obișnuită pentru răcire aprobat pentru construcție de către Comisia de Reglementare Nucleară a SUA, nu va produce energie electrică. Ulterior, lecțiile învățate din utilizarea acestuia vor fi integrate în Hermes 2.

Seria Hermes va include primele reactoare KP-FHR construite vreodată, potrivit companiei. Acestea vor integra tehnologii nucleare testate care au fost dezvoltate inițial în Oak Ridge, inclusiv combustibil TRISO (particule acoperite tri-structural izotrope) și agent de răcire pe bază de sare fluorurată topită Flibe.

Hermes 2, construit pe amplasamentul fostei uzine de difuzie gazoasă din Oak Ridge, va contribui la avansarea tehnologiei, proceselor de licențiere, lanțului de aprovizionare și certitudinii în construcție pentru implementările viitoare ale companiei.

Kairos Power va fabrica modulele de echipamente pentru reactorul Hermes 2 la campusul său de dezvoltare pentru producție din Albuquerque, New Mexico, urmând ca acestea să fie transportate la Oak Ridge pentru asamblare. 

Structura civilă a Hermes 2 va utiliza metode de construcție modulară, incluzând beton prefabricat și o fundație izolată seismic. Metodele de construcție testate prin seria Hermes sunt menite să reducă durata proiectelor, să scadă costurile construcției nucleare și să permită un design standardizat și repetabil, a declarat compania.

„Pentru ca proiectele nucleare să aibă succes, avem nevoie de mai mult decât tehnologia potrivită. Trebuie să înțelegem fiecare aspect al implementării proiectului. Hermes 2 este locul unde toate acestea se reunesc”, a declarat Mike Laufer, CEO și cofondator Kairos Power.

Amanda Peterson Corio, responsabil global pentru energia centrelor de date la Google, a declarat că începerea construcției Hermes 2 reprezintă „un salt major înainte” în eforturile companiei de a accelera comercializarea energiei accesibile și fără emisii de carbon.

„Prin dezvoltarea unui design standardizat și repetabil, Kairos Power abordează provocările istorice legate de costurile construcției nucleare. Această tranziție către o abordare mai eficientă, bazată pe producție în fabrică, este o cale dovedită către energie mai ieftină și mai curată pentru operațiunile noastre și pentru comunitățile pe care le deservim”, a spus Amanda Peterson Corio.

De ce folosește Hermes 2 sare cu fluor?

Spre deosebire de reactoarele nucleare de generație I, II și III, care folosesc uraniu 235, reactoarele de generația IV folosesc uraniu 238, care este mult mai greu de răcit. De aceea, apa nu este întotdeauna suficientă pentru răcire și de-a lungul ultimelor decenii s-au căutat soluții alternative. Sarea cu fluor este una dintre ele.

Cu alte cuvinte, la reactoarele de generația a IV-a, uraniul e utilizat mult mai eficient, deoarece uraniul 238 reprezintă 99,3% din uraniul natural, pe când uraniul 235 doar 0,7%. Aceste reactoare sunt mai sigure deoarece nu au presiune mare în sistem, sarea topită funcționând la o presiune aproape atmosferică, și, de asemenea, sărurile fluorate se dilatează când se încălzesc.

În plus, Hermes 2 este un proiect demonstrativ, iar energia produsă de acesta este de minim 12 ori mai mică decât energia produsă de un reactor nuclear normal.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

google
Kairos Power
sare fluorata
reactor nuclear
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close