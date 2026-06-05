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DCNews Stiri Obiceiul care te îmbătrânește fără să-ți dai seama: Mulți oameni îl consideră normal

Obiceiul care te îmbătrânește fără să-ți dai seama: Mulți oameni îl consideră normal

Autor: Darius Mureșan
Data publicării: 05 Iun 2026
skincare-imbatranire-aging_23915900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
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Lipsa somnului suficient poate accelera procesul de îmbătrânire.

Somnul joacă un rol foarte important în procesul de îmbătrânire, deoarece în timpul somnului organismul activează mecanisme de reparare celulară, reglare hormonală și curățare metabolică. Astfel, calitatea somnului poate influența modul în care îmbătrânește o persoană și starea generală de sănătate, potrivit 20minutos.es

În timpul somnului, creierul activează sistemul glimfatic, care elimină produsele reziduale acumulate în timpul zilei, inclusiv proteinele asociate cu boala Alzheimer. Tot în timpul somnului sunt reglate procese importante precum reducerea stresului, regenerarea celulară și repararea țesuturilor. Lipsa somnului afectează aceste mecanisme și poate avea consecințe negative asupra sănătății. 

Somnul insuficient afectează organismul în multe moduri și poate duce la accelerarea îmbătrânirii. Potrivit studiilor, mai puțin de șase ore de somn pe noapte sunt asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare, tulburări metabolice, inflamație, obezitate și declin cognitiv. De asemenea, lipsa cronică de somn este legată de scurtarea mai rapidă a telomerilor, structuri care protejează ADN-ul și care joacă un rol important în procesul de îmbătrânire celulară. 

Somnul deficitar poate afecta simultan mai multe sisteme ale organismului, iar efectele sale se acumulează în timp, la fel ca alți factori de risc importanți. Deși impactul nu este vizibil imediat, acesta se observă treptat în aspectul fizic, nivelul de energie, capacitatea de concentrare și funcționarea organelor interne. 

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Rolul somnului în calitatea vieții și procesul de îmbătrânire

Mulți oameni consideră că atunci când dorm puțin sunt mai productivi, însă, din punct de vedere biologic, este o idee greșită. Lipsa cronică de somn nu crește performanța, ci menține organismul într-o stare de stres și epuizare, ceea ce afectează sănătatea pe termen lung.

Persoanele cu performanțe înalte, cum sunt sportivii de elită, acordă o importanță deosebită somnului, pe care îl consideră o parte importantă a recuperării și a performanței. LeBron James doarme între 8 și 10 ore pe zi, Roger Federer a explicat că în timpul competiției a prioritizat somnul de până la 10-12 ore, inclusiv somnul de după-amiază, iar Pau Gasol a fost unul dintre marii susținători ai somnului ca pilon al sănătății.

Somnul suficient este una dintre cele mai simple și mai eficiente metode de a susține sănătatea și procesul de îmbătrânire. Acesta nu necesită resurse sau investiții, ci doar prioritizare. A dormi suficient în fiecare noapte influențează semnificativ calitatea vieții și modul în care îmbătrânim. 

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somn
imbatranire
sanatate
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