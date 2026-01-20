Computerele cuantice amenință Bitcoin: Valoarea ar putea dispărea peste noapte

Christopher Wood, șeful global al Strategiei de Acțiuni la Jefferies, una dintre cele mai mari firme de investiții bancare din lume, a anunțat în ultima ediție a buletinului său GREED & Fear că elimină complet alocarea de 10% Bitcoin din portofoliul recomandat.

Motivul? Progresele rapide în domeniul computării cuantice, care, potrivit lui Wood, ar putea compromite protecțiile criptografice ale Bitcoin, subminând astfel unul dintre principalele argumente pentru durabilitatea sa: securitatea rețelei. În locul criptomonedei, Wood sugerează ca investitorii să direcționeze 5% din portofoliu către aur fizic și încă 5% către acțiuni miniere de aur, potrivit Bloomberg.

Bitcoin a intrat pentru prima dată în portofoliul eșantion al lui Wood în decembrie 2020 și a ajuns la o alocare de 10% în 2021, într-un context marcat de temerile legate de inflație, generate de cecurile de stimulare lansate de guverne în timpul pandemiei. Totuși, evoluția tehnologică rapidă în domeniul computerele cuantice îi determină pe investitorii pe termen lung să reevalueze riscurile asociate criptomonedelor.

În prezent, Bitcoin se bazează pe algoritmul de hashing SHA-256, considerat imposibil de spart cu tehnologia de calcul actuală. Totuși, încă din 2022 au apărut avertizări că computerele cuantice ar putea deveni capabile să spargă această criptomonedă până în 2030.

Valoarea Bitcoin – în pericol

Wood atrage atenția că un astfel de scenariu ar genera un haos instantaneu pe piață, cu potențialul de a face ca valoarea Bitcoin să se evapore „peste noapte”. Investitorii pe termen lung ar fi cei mai expuși, motiv pentru care strategul recomandă prudență și reconsiderarea alocării în criptomonede.

Cu toate acestea, nu toți experții împărtășesc aceeași îngrijorare. Dezvoltatorii de criptomonede subliniază că alonja actuală a computerelor cuantice nu este suficient de puternică sau stabilă pentru a sparge algoritmii de criptare, iar progresele în domeniu sunt lente și transparente, oferind timp pentru ajustări ale protocoalelor de securitate.

Un alt argument invocat este că, dacă computerele cuantice ar putea sparge securitatea Bitcoin, atunci ar fi vulnerabile toate sistemele criptografice din lume: de la băncile tradiționale, la protocoalele de internet securizate și criptarea guvernamentală. În consecință, industria globală lucrează deja la criptografie post-cuantică, iar dezvoltatorii de criptomonede pot beneficia de aceste evoluții pentru a-și consolida securitatea.

Aurul, alternativă stabilă

Din perspectiva lui Wood, dezbaterea legată de computerele cuantice și criptomonede este un motiv în plus să privim aurul ca un refugiu sigur. Metalul prețios a oferit un randament anual de aproximativ 11% în ultimele cinci decenii, fiind o opțiune de protecție pentru investitorii care caută stabilitate și durabilitate.

Avertismentele vin pe fondul unei perioade denumite „iarnă cripto”, caracterizată de stagnare și pierderi pe piața criptomonedelor. Ultima astfel de perioadă, între sfârșitul lui 2021 și 2023, a culminat cu prăbușirea FTX și scăderea cu 70% a prețului Bitcoin.

În plus, companiile din sectorul tech au raportat în noiembrie primele pierderi majore pe piața de capital, alimentând speculațiile privind o posibilă bulă în domeniul AI care ar putea să se spargă.

Pe termen scurt, Bitcoin rămâne funcțional și sigur, dar perspectivele legate de computerele cuantice îi determină pe analiștii prudenți să caute alternative mai stabile. Pentru investitorii care urmăresc protecția pe termen lung, aurul și acțiunile miniere rămân opțiuni de refugiu viabile.

