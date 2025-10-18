€ 5.0889
Data publicării: 13:42 18 Oct 2025

Nouă funcție la Instagram. Părinții vor putea bloca adolescenții să discute cu personaje AI
Autor: Andrei Itu

thibault-penin-GrzoKN1aqSg-unsplash Foto: Unsplash
 

Instagram va lansa noi funcții prin care părinții vor putea să împiedice copiii să discute cu personajele AI ale platformei.

Aceste funcții de siguranță pentru adolescenți sunt, conform Meta și OpenAI, pentru a combate îngrijorările tot mai mari despre impactul pe care AI îl poate avea asupra sănătății mentale a adolescenților, notează CNN.

Astfel, părinții vor putea să dezactiveze accesul adolescenților la chat-urile individuale cu personaje AI sau să blocheze accesul la anumite caractere AI, a transmis gigantul social media într-o postare pe blog. Totodată, aplicația va afișa părinților informații cu privire la subiectele discutate de adolescenți cu personajele AI. Compania a spus că dezvoltă în prezent aceste controale. Utilizatorii vor putea vedea schimbările la începutul anului 2026.

Critici din partea părinților la adresa Meta

Măsura apare după ce Meta și industria tehnologică în general au primit critici din partea părinților și a legiuitorilor, menționând că platformele online nu fac destul pentru a proteja copiii în mediul online.

De asemenea, sunt îngrijorări cu privire la faptul că oamenii se bazează pe IA pentru sprijin emoțional și companie. Mai multe rapoarte din 2025 au arătat că unele persoane au avut tulburări emoționale și s-au izolat de membrii familiei, după ce au dezvoltat relații tot mai strânse cu chatboti precum ChatGPT.

Procese contra companiei din spatele Character.AI

Mai multe procese au fost intentate împotriva companiei din spatele Character.AI, o altă aplicație renumită pentru chat cu personaje IA. Acuzațiie sunt grave, respectiv că platforma a jucat un rol în automutilarea și sinuciderea adolescenților. În luna august, a fost intentat un proces contra OpenAI, pe baza acuzațiilor că ChatGPT a contribuit la sinuciderea lui Adam Raine, în vârstă de 16 ani. O anchetă a Wall Street Journal din aprilie 2025 a arătat că chatbotul Meta și alte chatboturi AI de pe platformele sale purtau conversații cu caracter sexual chiar și cu conturi deținute de adolescenți.

”Autovătămare, sinucidere sau tulburări alimentare”

Meta a declarat că personajele sale AI ”sunt concepute pentru a nu se angaja” în conversații cu adolescenții, cu privire la ”autovătămare, sinucidere sau tulburări alimentare” sau subiecte care ”încurajează, promovează sau permit” aceste subiecte. Totodată, adolescenții pot discuta doar cu anumite personaje AI, cu privire la conținuturi precum educația și sportul, conform postării de pe blog.

