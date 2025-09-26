OpenAI lansează o nouă funcție a ChatGPT: Cum funcționează Pulse

OpenAI a anunțat lansarea în versiune de previzualizare a ChatGPT Pulse, disponibilă pentru utilizatorii Pro pe mobil. Noua funcționalitate permite asistentului AI să realizeze cercetări proactive și să furnizeze zilnic actualizări personalizate.

Cum funcționează Pulse

Pulse generează carduri vizuale tematice, ușor de parcurs, care oferă informații legate de subiectele de interes ale utilizatorului. Conținutul se bazează pe istoricul conversațiilor, feedback-ul utilizatorului și, opțional, pe aplicații conectate precum Gmail sau Google Calendar. Funcția poate include sugestii precum idei de mese, planuri de antrenament sau recomandări de restaurante pentru călătorii.

Funcția permite utilizatorilor să selecteze tipurile de informații pe care doresc să le primească, de la știri și evenimente locale până la resurse pentru proiecte profesionale. Feedback-ul rapid, oferit prin butoanele „thumbs up” și „thumbs down”, ajută la ajustarea și îmbunătățirea actualizărilor zilnice, potrivit OpenAI.

Disponibil, inițial, pentru utilizatorii Pro

OpenAI precizează că Pulse se află încă în etapa de testare și, uneori, poate oferi sugestii mai puțin relevante. Totuși, sistemul învață din utilizarea reală și devine treptat mai precis și mai util.

„Aceasta este doar prima etapă către un nou mod de a interacționa cu AI-ul: unul în care asistentul nu doar răspunde, ci acționează proactiv pentru a accelera progresul utilizatorilor”, au transmis reprezentanții companiei.

Pulse va fi disponibil inițial pentru abonații Pro, urmând ca ulterior să fie extins și către utilizatorii Plus și, pe termen lung, către toată comunitatea.