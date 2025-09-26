€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Tehnologie

 
Data publicării: 09:36 26 Sep 2025

OpenAI lansează o nouă funcție a ChatGPT: Cum funcționează Pulse
Autor: Iulia Horovei

opened-ai-chat-laptop-chatgpt_11319900 Sursa: Freepik
 

OpenAI prezintă o nouă funcție a ChatGPT, care oferă utilizatorilor actualizări personalizate zilnic.

OpenAI a anunțat lansarea în versiune de previzualizare a ChatGPT Pulse, disponibilă pentru utilizatorii Pro pe mobil. Noua funcționalitate permite asistentului AI să realizeze cercetări proactive și să furnizeze zilnic actualizări personalizate.

Cum funcționează Pulse

Pulse generează carduri vizuale tematice, ușor de parcurs, care oferă informații legate de subiectele de interes ale utilizatorului. Conținutul se bazează pe istoricul conversațiilor, feedback-ul utilizatorului și, opțional, pe aplicații conectate precum Gmail sau Google Calendar. Funcția poate include sugestii precum idei de mese, planuri de antrenament sau recomandări de restaurante pentru călătorii.

Funcția permite utilizatorilor să selecteze tipurile de informații pe care doresc să le primească, de la știri și evenimente locale până la resurse pentru proiecte profesionale. Feedback-ul rapid, oferit prin butoanele „thumbs up” și „thumbs down”, ajută la ajustarea și îmbunătățirea actualizărilor zilnice, potrivit OpenAI.

Disponibil, inițial, pentru utilizatorii Pro

OpenAI precizează că Pulse se află încă în etapa de testare și, uneori, poate oferi sugestii mai puțin relevante. Totuși, sistemul învață din utilizarea reală și devine treptat mai precis și mai util.

„Aceasta este doar prima etapă către un nou mod de a interacționa cu AI-ul: unul în care asistentul nu doar răspunde, ci acționează proactiv pentru a accelera progresul utilizatorilor”, au transmis reprezentanții companiei.

Pulse va fi disponibil inițial pentru abonații Pro, urmând ca ulterior să fie extins și către utilizatorii Plus și, pe termen lung, către toată comunitatea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chatgpt
openai
functie
pulse
pro
inteligenta artificiala
AI
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Daniel David, despre "mitul" insuficienței profesorilor. „La titularizare avem mai mulți candidați decât posturi”
Publicat acum 9 minute
Se schimbă orașele gazdă ale Cupei Mondiale 2026? Anunțul lui Trump
Publicat acum 30 minute
Trump a pregătit vânzarea TikTok. Compania este evaluată la 14 miliarde de dolari - reacții din China și principalii acționari
Publicat acum 59 minute
Schimbare majoră pentru imigranții din Marea Britanie
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Un profesor din Dâmbovița, reţinut după ce a sărutat o elevă de 13 ani în timpul orei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Incendiul din Sectorul 2, manifestat pe 7.000 de metri pătraţi, a fost stins. UPDATE: Anunțul ISUBIF
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close