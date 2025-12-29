Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare

Consumul de pește în noaptea de Revelion este o tradiție veche, păstrată în multe culturi europene, inclusiv în România.

Se spune că peștele aduce noroc și prosperitate, iar mișcarea sa rapidă simbolizează un an nou lipsit de obstacole și plin de reușite. „Să treci ca peștele prin noul an!”, este o urare frecventă.

Dar ce pește alegem în noaptea dintre ani?

Care este peștele ideal pentru noaptea dintre ani? Aflăm răspunsul de la medicul Anca Hâncu.



„Poate fi un pește mai gras, poate fi un somon, acesta se și gătește ușor. De asemenea, o doradă va fi la fel de gustoasă. O alegere foarte bună este și păstrăvul românesc. Este foarte slab. Puteți alege și calcan. Oricare va fi o variantă bună și corectă. Putem să-l pregătim la cuptor sau la grătar. Poate fi și un pește marinat. De asemenea, poate fi și un gen de pește afumat care poate fi integrat la zona de aperitive. Nu trebuie neapărat să fie un pește cald”, a zis medicul Anca Hâncu la DC News.

