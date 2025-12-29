€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Lifestyle Retete Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare
Data publicării: 22:58 29 Dec 2025

Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare
Autor: Ioana Dinu

pește pexels-almapapi-2374946 Pește / Fotografie de la Krisztina Papp: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/mancare-produse-alimentare-restaurant-cina-2374946/
 

De Revelion, românii mănâncă pește.

Consumul de pește în noaptea de Revelion este o tradiție veche, păstrată în multe culturi europene, inclusiv în România.

Se spune că peștele aduce noroc și prosperitate, iar mișcarea sa rapidă simbolizează un an nou lipsit de obstacole și plin de reușite. „Să treci ca peștele prin noul an!”, este o urare frecventă.

Dar ce pește alegem în noaptea dintre ani? 

Care este peștele ideal pentru noaptea dintre ani? Aflăm răspunsul de la medicul Anca Hâncu.

 
„Poate fi un pește mai gras, poate fi un somon, acesta se și gătește ușor. De asemenea, o doradă va fi la fel de gustoasă. O alegere foarte bună este și păstrăvul românesc. Este foarte slab. Puteți alege și calcan. Oricare va fi o variantă bună și corectă. Putem să-l pregătim la cuptor sau la grătar. Poate fi și un pește marinat. De asemenea, poate fi și un gen de pește afumat care poate fi integrat la zona de aperitive. Nu trebuie neapărat să fie un pește cald”, a zis medicul Anca Hâncu la DC News.

VEZI ȘI: Revelion 2026: Singurul loc din București unde poți vedea super artificii. Unde mai pui că vor cânta Azur, Iris și alții 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

peste
revelion
anca hancu
somon
2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Peștele ideal pentru Revelion 2026. Medicul Anca Hâncu, recomandare
Publicat acum 31 minute
Secretul longevității celei mai vârstnice femei din Spania: Ce obicei respectă zilnic la 112 ani
Publicat acum 31 minute
Unde va fi înmormântată Brigitte Bardot
Publicat acum 55 minute
Nici măcar "Avatar: Fire and Ash" nu poate redresa box office-ul din 2025, afectat încă de criza post-pandemie
Publicat acum 1 ora si 16 minute
2026, anul schimbării? Semnalele astrologice care anunță o nouă etapă economică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 10 ore si 20 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close