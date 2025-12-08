Cina ideală pentru serile de iarnă: Simplă și rapidă, din doar 5 ingrediente

Într-un videoclip postat pe contul de Instagram, nutriționista a prezentat un preparat cu un conținut redus de carbohidrați, gata în doar 10 minute, care poate fi soluția perfectă pentru cei care își doresc o masă echilibrată, gustoasă și sățioasă, fără a face compromisuri.

Simplu de pregătit, această rețetă este potrivită atât pentru cină, cât și pentru pauza de masă de la serviciu.

Omletă cu ciuperci trase la tigaie și prosciutto crudo

Vei avea nevoie de:

3 ouă

un bol de ciuperci

3 felii de prosciutto crudo sau șuncă de York

o lingură de parmezan

o linguriță de unt ghee pentru prăjit

sare și piper după gust

VEZI ȘI: Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao

Ce trebuie să faci:

Sotezi ciupercile cu puțin ulei, sare, pătrunjel și piper.

Într-un alt bol, bați cele trei ouă cu puțin parmezan ras și adaugi amestecul în tigaia în care ai sotat ciupercile.

Pui deasupra amestecului ciupercile și feliile de șuncă. Când se rumenește pe o parte, împăturești tortilla pe jumătate.

VEZI ȘI: Bol cu cottage cheese și somon afumat: rețeta rapidă, perfectă pentru mic dejun sau cină

Video: