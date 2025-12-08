€ 5.0899
Stiri

Reacția Comisiei Europene, după ce Elon Musk a afirmat că UE trebuie să fie „abolită"
Data publicării: 15:10 08 Dec 2025

Reacția Comisiei Europene, după ce Elon Musk a afirmat că UE trebuie să fie „abolită“
Autor: Ioan-Radu Gava

presedintele comisiei europene ursula von der leyen Foto: Agerpres
 

Comisia Europeană denunţă „declaraţiile complet nebune“ ale miliardarului american Elon Musk, după ce acesta a spus că Uniunea Europeană trebuie să fie „abolită“.

Comisia Europeană a calificat luni drept complet nebune declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat sâmbătă că Uniunea Europeană trebuie să fie abolită, iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, transmit AFP și Agerpres.

Aceasta face parte din libertatea de exprimare pe care o preţuim în UE şi care permite cele mai nebune declaraţii, a afirmat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a executivului comunitar.

Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media.

Uniunea Europeană ar trebui să fie abolită şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele. Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte, a postat Musk pe X.

Duminică, el a continuat să posteze comentarii ostile la adresa birocraţiei tiranice care oprimă oamenii în Europa. De asemenea, Musk a redistribuit comentariul unui utilizator conform căruia UE este Al Patrulea Reich şi a postat o imagine a drapelului UE sub a cărui margine ce se ridică apare drapelul Germaniei naziste, cu simbolul svasticii în centru.

Paul McCartney se opune interzicerii în UE a unor denumiri precum burger şi cârnat pentru produse vegetariene

Rețeaua lui Elon Musk, amendată de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aplicat vineri o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă, în temeiul legii europene privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a "semnului său de verificare albastru", lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice. Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a "marcajului albastru" pentru "conturile verificate" induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligaţia care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înşelătoare în cadrul serviciilor lor.

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obţine statutul "verificat" fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează. Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

În plus, reţeaua X nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

comisia europeana
elon musk
ue
uniunea europeana
