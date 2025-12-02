Scena Naşterii Domnului stârneşte controverse la Bruxelles. Oamenii cer înlocuirea ei / foto în articol

O nouă Scenă a Naşterii Domnului, realizată din cârpe şi amenajată în Piaţa Mare din Bruxelles, a generat un val de comentarii negative şi chiar o petiţie ostilă din partea unui partid de dreapta, care l-au determinat pe primarul local să lanseze un apel la calm, informează AFP, citată de Agerpres.

"Trebuie să ne calmăm puţin", a declarat primarul Philippe Close (din partea Partidului Socialist/PS), reamintind că reprezentarea celor cinci personaje adulte din cârpe, fără nicio trăsătură facială, a fost autorizată de autorităţile ecleziastice locale.

De la inaugurarea sa de vineri, în centrul turistic al oraşului Bruxelles, Scena Naşterii Domnului face obiectul unor critici virulente, preluate inclusiv în Franţa şi care vizează în special acea absenţă a chipurilor, fiind acuzată că "desfigurează" Naşterea Domnului şi cultura occidentală.

Pentru liderul dreptei belgiene francofone, Georges-Louis Bouchez, această scenă "este o inepţie şi o insultă la adresa tradiţiilor noastre", iar personajele fără chip sunt demne de "un omagiu adus zombilor".

Petiție pentru înlocuirea scenei de Crăciun

Într-o petiţie lansată sâmbătă, el a cerut înlocuirea scenei cel mai mai târziu până de Crăciun. Textul a adunat în doar trei zile peste 33.000 de semnături, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Georges-Louis Bouchez.

Creaţia artistei Victoria-Maria Geyer a fost discutată în cadrul coaliţiei comunale din care face parte partidul acestui politician, Mouvement Reformateur (MR), care nu a blocat realizarea sa.

"Departe de noi ideea de a fi dorit să rupem legătura cu tradiţiile", s-a apărat artista, care se declară o catolică practicantă.

"Chipurile din ţesături au vocaţia de a da frâu liber imaginaţiei fiecăruia dintre noi şi, cu siguranţă, nu pe aceea de a exclude o comunitate sau alta", a adăugat ea într-o conferinţă de presă.

Fără ca o legătură directă să poată fi stabilită cu criticii acestei creaţii, elementele din ţesături care apăreau pe capul lui Isus au dispărut sâmbătă din iesle, obligând Primăria din Bruxelles să le înlocuiască şi să întărească dispozitivul de securitate din jurul scenei naşterii Domnului.

