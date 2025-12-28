€ 5.0890
Data actualizării: 11:28 28 Dec 2025 | Data publicării: 11:28 28 Dec 2025

UE, mesaj de susţinere pentru Zelenski, înaintea întâlnirii cu Trump
Autor: Mihai Ciobanu

ursula von der leyen cu clopotelul Foto: Agerpres
 

Liderii europeni au transmis un mesaj ferm înaintea întâlnirii de duminică între Volodimir Zelenski şi Donald Trump.

Ursula von der Leyen şi Antonio Costa, preşedinta Comisiei Europene şi preşedintele Consiliului European au transmis un mesaj de susţinere pentru Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii acestuia de duminică cu Donald Trump, care se va concentra pe proiectul planului de pace cu Rusia, informează EFE. Cei doi au participat sâmbătă seara la o videoconferinţă cu Zelenski, alături de alţi lideri europeni, precum preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele polonez Donald Tusk, printre alţii, aşa cum a relatat chiar liderul ucrainean pe conturile sale de socializare.

Citiţi şi: Lavrov ameninţă: Orice fel de trupe europene în Ucraina ar fi ţinte legitime pentru Rusia

"Împreună cu liderii europeni, am discutat cu preşedintele Zelenski pentru a ne coordona în perspectiva întâlnirii cu preşedintele Trump. Sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina nu va şovăi. În război, în pace şi în reconstrucţie", a scris Costa sâmbătă seara, într-o postare pe platforma X.

Ursula Von der Leyen a salutat "cu satisfacţie toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace justă şi durabilă care să menţină suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei" şi care "întăreşte capacităţile de securitate şi apărare ale ţării, ca parte integrantă a securităţii continentului".

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski şi Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care preşedintele ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta. 

