Avarie majoră. Bucureșteni fără căldură și apă caldă în patru sectoare. Anunțul Primăriei Capitalei

O avarie uriașă la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață. Două cazane nu au mai funcționat în parametri normali și au afectat livrarea agentului termic în sectoarele 2, 3 și parțial în 4 și 5, informează Primăria Capitalei printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

"Situația a fost remediată în această după-amiază, dar temperatura de distribuție va reveni la normal abia mâine. Este nevoie de 24 de ore pentru echilibrarea completă, astfel încât apa caldă și căldura să ajungă la robinete și în calorifere", transmite administraţia municipală.

Bucureştenii pot obţine informații suplimentare la 031.9442 sau la 0800.820.002.