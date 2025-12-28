€ 5.0890
Data actualizării: 13:28 28 Dec 2025 | Data publicării: 13:05 28 Dec 2025

BREAKING NEWS Incendiu pe Iuliu Maniu, Sector 6. Intervin 16 autospeciale
Autor: Dana Mihai

Pompierii acţionează, duminică, pentru stingerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu.

Pompierii acţionează, duminică, pentru stingerea unui incendiu major, cu degajări mari de fum, produs la un depozit din zona Bulevardului Iuliu Maniu, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spaţiu de depozitare, situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospeciala transport roboţi, Detaşamentul Special de Salvatori şi trei ambulanţe SMURD", transmite ISUBIF.

Incendiul se manifestă în interiorul unui spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă de aproximativ 800 mp. Ard materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile, pentru stingerea focului fiind realizat un dispozitiv circular de intervenţie.

Pentru informarea populaţiei a fost emis mesaj RO-ALERT.

incendiu sector 6
incendiu iuliu maniu
sector 6
