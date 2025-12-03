€ 5.0893
Stiri

DCNews Stiri Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani
Data publicării: 10:13 03 Dec 2025

Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în urmă cu 11 ani
Autor: Iulia Horovei

avion-aterizare-de-urgenta_73456900 Malaezia reia căutările avionului MH370, dispărut în 2014. Foto: Pixabay
 

Autoritățile din Malaezia reiau căutările unui avion dispărut în urmă cu 11 ani, cu peste 200 de oameni la bord.

Guvernul malaezian a anunțat, miercuri, că va relua, din 30 decembrie, căutările zborului MH370 al Malaysia Airlines, care transporta 239 de persoane și care a dispărut în martie 2014, la scurt timp după decolarea din Kuala Lumpur cu destinația Beijing, informează EFE, preluat de Agerpres.

Compania „Ocean Infinity și guvernul malaezian confirmă că operațiunile de căutare vor începe la 30 decembrie și vor continua intermitent timp de 55 de zile”, se menționează în comunicatul de presă al Ministerului Transporturilor din Malaezia, datat miercuri.

Avion dispărut după 40 de minute de la decolare

Ocean Infinity este o companie de robotică și explorare în adâncuri, cu sediul în SUA și Regatul Unit, care colaborează de ani de zile în căutarea avionului dispărut pe 8 martie 2014, la aproximativ 40 de minute după decolare.

Aeronava a dispărut de pe radare imediat ce a părăsit spațiul aerian malaezian și a intrat în spațiul aerian vietnamez, deviind inițial de la ruta sa spre sud deasupra Oceanului Indian, cauzele fiind încă necunoscute.

Peste 200 de oameni la bord

La bordul avionului de tip Boeing 777 se aflau 153 de chinezi, 50 de malaezieni (dintre care 12 erau membri ai echipajului), șapte indonezieni, șase australieni, cinci indieni, patru francezi, trei americani, doi neozeelandezi, doi ucraineni, doi canadieni, doi iranieni, un rus, un olandez și un taiwanez.

Încercări multiple de localizare, eșuate

Inițial, Malaezia, China și Australia au efectuat o căutare comună pe aproximativ 120.000 de kilometri pătrați în Oceanul Indian, dar operațiunile au fost anulate în ianuarie 2017, după ce nu s-a reușit localizarea epavei.

Și Ocean Infinity a mai încercat să localizeze aeronava într-o zonă de aproximativ 100.000 de kilometri pătrați între ianuarie și iunie 2018, fără succes.

În luna aprilie a acestui an, guvernul malaezian a anunțat că operațiunea de căutare a fost întreruptă deoarece „nu era momentul potrivit al anului”, dar a indicat că va fi reluată mai târziu, spre sfârșitul anului.

În comunicatul de miercuri se face precizarea că operațiunile de căutare vor fi efectuate într-o „zonă specifică cu cea mai mare probabilitate de localizare a aeronavei”, în conformitate cu acordul dintre Ocean Infinity și guvernul malaezian, fără a oferi detalii suplimentare.

În februarie, compania Ocean Infinity a declarat că căutarea se bazează pe informații „credibile” și se va concentra pe o zonă care a fost „trecută cu vederea” în timpul misiunilor anterioare. 

Urmăriți DCNews și pe Google News

malaezia
avion
reluare cautari
avion disparut
avion MH370
