Nou anunț de la YouTube privind interzicerea conturilor adolescenților sub 16 ani în Australia. Reacții controversate

Astfel, YouTube a transmis un nou mesaj prin care anunță că se va conforma primei interdicții de acest fel din lume, cu privire la rețelele sociale pentru adolescenți, blocând în câteva zile accesul utilizatorilor sub 16 ani la conturile lor, mai exact de pe data de 10 decembrie.

Decizia pune capăt unei confruntări între gigantul internetului și guvernul australian, care inițial exceptase YouTube de la restricția de vârstă, invocând utilizarea platformei în scopuri educaționale. Google anunțase că obține consultanță juridică pentru a decide cum să reacționeze după ce a fost inclus în măsură.

Utilizatorii trebuie să aibă 16 ani sau mai mult pentru a se autentifica pe YouTube

”De acum, utilizatorii trebuie să aibă 16 ani sau mai mult pentru a se autentifica pe YouTube”, a declarat compania într-un comunicat.

”Aceasta este o actualizare dezamăgitoare de anunțat. Această lege nu își va îndeplini promisiunea de a face internetul mai sigur pentru copii și, de fapt, va face copiii australieni mai puțin în siguranță pe YouTube.”, conform sursei citate.

Posibil precedent global

Interdicția din Australia este urmărită îndeaproape de alte zone care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, creând un posibil precedent global privind modul în care giganții tehnologici, în mare parte americani, echilibrează siguranța copiilor cu accesul la servicii digitale.

Guvernul australian afirmă că măsura răspunde unui număr tot mai mare de dovezi că platformele nu fac suficient pentru a proteja copiii de conținut dăunător.

Utilizatorii cu vârsta sub 16 ani vor fi delogați automat, dar...

YouTube a declarat că orice utilizator cu vârsta sub 16 ani va fi delogat automat din cont începând cu 10 decembrie, ceea ce înseamnă că nu va mai putea să se aboneze, să dea like sau să comenteze la postări, deși va putea în continuare să vizioneze conținut fără autentificare.

De asemenea, creatorii de conținut minori nu vor putea să se conecteze sau să posteze. YouTube nu a precizat cum va verifica vârsta utilizatorilor.

Controverse cu funcția parentală

Compania și-a reiterat poziția conform căreia interdicția nu va face internetul mai sigur și a transmis într-un e-mail către îngrijitorii utilizatorilor minori că ”funcțiile de control parental funcționează doar atunci când preadolescentul sau adolescentul este conectat, astfel că setările pe care le-ați ales nu se vor mai aplica”.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a declarat reporterilor la Canberra că este „bizar că YouTube insistă mereu să ne reamintească cât de nesigură este platforma lor atunci când utilizatorii nu sunt autentificați”.

YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste între 13 și 15 ani

”YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste între 13 și 15 ani, potrivit autorității de reglementare eSafety Commissioner, fiind pe locul al doilea după Snapchat, care are 440.000, și înaintea Instagram, care are 350.000 în aceeași categorie de vârstă.”

Legea interzice platformelor să permită persoanelor sub 16 ani să dețină conturi, cu penalități de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32,5 milioane USD) pentru încălcări. Facebook și Instagram ale Meta, TikTok și Snapchat al companiei Snap au declarat anterior că se vor conforma.

Platformele exceptate de la interdicție

Dintre platformele numite de guvern ca fiind vizate de interdicție, doar X (deținută de Elon Musk) și forumul Reddit nu s-au angajat public să respecte legea.

Anika Wells, întrebată despre rapoartele conform cărora aplicațiile de social media mai puțin cunoscute câștigă popularitate, a spus că industria tehnologiei este ”dinamică” și că lista guvernului privind platformele afectate ”va trebui să se extindă pe măsură ce diferite platforme atrag migrarea utilizatorilor”, scrie Reuters.

