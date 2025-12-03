€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Nou anunț de la YouTube privind interzicerea conturilor adolescenților sub 16 ani în Australia. Reacții controversate
Data actualizării: 09:46 03 Dec 2025 | Data publicării: 09:35 03 Dec 2025

Nou anunț de la YouTube privind interzicerea conturilor adolescenților sub 16 ani în Australia. Reacții controversate
Autor: Andrei Itu

Anunț de la YouTube privind interzicerea conturilor adolescenților sub 16 ani în Australia. Adolescent pe YouTube. Foto: Freepik.com
 

YouTube, deținut de Google, a transmis miercuri o ”actualizare dezamăgitoare” către milioane de utilizatori și creatori de conținut din Australia.

Astfel, YouTube a transmis un nou mesaj prin care anunță că se va conforma primei interdicții de acest fel din lume, cu privire la rețelele sociale pentru adolescenți, blocând în câteva zile accesul utilizatorilor sub 16 ani la conturile lor, mai exact de pe data de 10 decembrie.

Decizia pune capăt unei confruntări între gigantul internetului și guvernul australian, care inițial exceptase YouTube de la restricția de vârstă, invocând utilizarea platformei în scopuri educaționale. Google anunțase că obține consultanță juridică pentru a decide cum să reacționeze după ce a fost inclus în măsură.

Utilizatorii trebuie să aibă 16 ani sau mai mult pentru a se autentifica pe YouTube

”De acum, utilizatorii trebuie să aibă 16 ani sau mai mult pentru a se autentifica pe YouTube”, a declarat compania într-un comunicat.

”Aceasta este o actualizare dezamăgitoare de anunțat. Această lege nu își va îndeplini promisiunea de a face internetul mai sigur pentru copii și, de fapt, va face copiii australieni mai puțin în siguranță pe YouTube.”, conform sursei citate.

Posibil precedent global

Interdicția din Australia este urmărită îndeaproape de alte zone care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, creând un posibil precedent global privind modul în care giganții tehnologici, în mare parte americani, echilibrează siguranța copiilor cu accesul la servicii digitale.

Guvernul australian afirmă că măsura răspunde unui număr tot mai mare de dovezi că platformele nu fac suficient pentru a proteja copiii de conținut dăunător.

Utilizatorii cu vârsta sub 16 ani vor fi delogați automat, dar...

YouTube a declarat că orice utilizator cu vârsta sub 16 ani va fi delogat automat din cont începând cu 10 decembrie, ceea ce înseamnă că nu va mai putea să se aboneze, să dea like sau să comenteze la postări, deși va putea în continuare să vizioneze conținut fără autentificare.

De asemenea, creatorii de conținut minori nu vor putea să se conecteze sau să posteze. YouTube nu a precizat cum va verifica vârsta utilizatorilor.

Controverse cu funcția parentală

Compania și-a reiterat poziția conform căreia interdicția nu va face internetul mai sigur și a transmis într-un e-mail către îngrijitorii utilizatorilor minori că ”funcțiile de control parental funcționează doar atunci când preadolescentul sau adolescentul este conectat, astfel că setările pe care le-ați ales nu se vor mai aplica”.

Ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, a declarat reporterilor la Canberra că este „bizar că YouTube insistă mereu să ne reamintească cât de nesigură este platforma lor atunci când utilizatorii nu sunt autentificați”.

YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste între 13 și 15 ani

”YouTube are 325.000 de conturi deținute de australieni cu vârste între 13 și 15 ani, potrivit autorității de reglementare eSafety Commissioner, fiind pe locul al doilea după Snapchat, care are 440.000, și înaintea Instagram, care are 350.000 în aceeași categorie de vârstă.”

Legea interzice platformelor să permită persoanelor sub 16 ani să dețină conturi, cu penalități de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32,5 milioane USD) pentru încălcări. Facebook și Instagram ale Meta, TikTok și Snapchat al companiei Snap au declarat anterior că se vor conforma.

Platformele exceptate de la interdicție

Dintre platformele numite de guvern ca fiind vizate de interdicție, doar X (deținută de Elon Musk) și forumul Reddit nu s-au angajat public să respecte legea.

Anika Wells, întrebată despre rapoartele conform cărora aplicațiile de social media mai puțin cunoscute câștigă popularitate, a spus că industria tehnologiei este ”dinamică” și că lista guvernului privind platformele afectate ”va trebui să se extindă pe măsură ce diferite platforme atrag migrarea utilizatorilor”, scrie Reuters.

Vezi și - Un adolescent de 16 ani și-a luat viața după ce a fost încurajat de ChatGPT

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

youtube
australia
adolescenti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Reacția lui Sorin Grindeanu, după ce Victor Ponta a semnat moțiunea de cenzură inițiată de AUR
Publicat acum 12 minute
Călătoriile de sărbători pot fi periculoase dacă folosești Wi-Fi-ul gratuit din aeroport. Avertismentul DNSC
Publicat acum 28 minute
Compania fiilor lui Trump a pierdut un miliard de dolari într-o singură zi pe piața cripto
Publicat acum 40 minute
Barajul Paltinu, leapșa pe secate între două Românii. De ce ESZ a fost scoasă din schemă și ce se întâmplă cu alternativa Lunca Mare
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Ofițer din Constanţa, prins în flagrant de DNA când primea mită. Cui ceruse 5.000 de euro - Surse DC NEWS
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 23 ore si 6 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat pe 01 Dec 2025
Nicușor Dan oferă imagini fără precedent la Parada Națională de 1 Decembrie
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close